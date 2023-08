Filmes para crianças que até os adultos têm medo! 8 opções

No mundo mágico dos filmes infantis, é possível encontrar uma infinidade de animações que conquistam a imaginação das crianças, com aventuras, momentos engraçados e até de aprendizado. Mesmo assim, nem tudo é o que parece ser logo de cara. Por trás de muitas cores personagens adoráveis, alguns filmes destinados ao público infantil parece que não foram feitos apenas para os pequenos, tendo a capacidade de assustar inclusive muita gente grande. Separamos oito exemplos para você relembrar logo abaixo.

Conheça oito filmes que podem assustar crianças e adultos. Foto: divulgação

Filmes para…crianças?

No universo encantado do cinema infantil, podemos encontrar uma variedade imensa de filmes que cativam a imaginação das crianças, proporcionando risadas, aventuras e valiosas lições. No entanto, esse mundo fantástico pode esconder algo um tanto sombrio. Por trás da fachada colorida e dos personagens adoráveis, alguns filmes destinados ao público infantil têm a capacidade de surpreender e até mesmo assustar os espectadores, o que pode incluir até mesmo os mais crescidinhos, como os pais ou irmãos maiores de idade.

Confira logo abaixo os oito filmes que podem assustar QUALQUER pessoa que assista.

“A Viagem de Chihiro”

Um desses filmes é “A Viagem de Chihiro”, que narra a história de uma garotinha chamada Chihiro e seus pais, que acidentalmente entram em um mundo espiritual repleto de seres mágicos e criaturas estranhas. Quando seus pais são transformados em porcos por terem devorado comida de um restaurante abandonado, Chihiro se vê obrigada a trabalhar em uma misteriosa casa de banho para resgatá-los e encontrar uma maneira de retornar ao mundo real. O filme pode dar medo em algumas crianças por conta das criaturas assombrosas, como a bruxa Yubaba, os sem-face famintos e ar sombrio do mundo espiritual.

“Coraline e o Mundo Secreto”

Outra produção que causa arrepios é “Coraline e o Mundo Secreto”. A história gira em torno de Coraline, uma garota curiosa que descobre uma passagem secreta em sua nova casa, levando-a a uma realidade alternativa onde seus “outros pais” parecem ser mais carinhosos e atenciosos. No entanto, ela logo percebe que essa versão alternativa esconde um mundo sombrio e perigoso, onde os outros pais têm intenções sinistras. O filme pode ser um terror para o público infantil devido aos cenários perturbadores, criaturas bizarras e o clima inquietante de suspense.

‘Coraline e o Mundo Secreto’ | Foto: Reprodução / CinePop

“O Cristal Encantado”

Nesse filme somos transportados para um mundo de fantasia onde os Gelflings estão ameaçados pelos maléficos Skeksis, que buscam poder eterno usando o poder do Cristal Encantado. Jen, o último dos Gelflings, embarca em uma jornada perigosa para restaurar o cristal e salvar seu povo. O filme pode ser assustador para as crianças devido ao design ameaçador dos personagens, a atmosfera opressiva e algumas cenas intensas de batalha.

O Cristal Encantado | Foto: mundo das resenhas / Reprodução

“Os Fantasmas se Divertem”

é um filme que combina elementos de comédia e terror. A trama segue um casal recém-falecido, Adam e Barbara, que contratam o bioexorcista Beetlejuice para ajudá-los a se livrar dos novos moradores de sua casa. O personagem Beetlejuice é especialmente assustador para crianças devido à sua aparência grotesca e comportamento excêntrico.

Os Fantasmas se Divertem. | Foto: Memorial da América Latina / Reprodução

“Babe – O Porquinho Atrapalhado na Cidade”

Já em “Babe – O Porquinho Atrapalhado na Cidade”, acompanhamos as aventuras do adorável porquinho Babe, que enfrenta novos desafios e perigos ao tentar se adaptar à vida na cidade. Apesar de ser um filme infantil, algumas cenas de perigo e situações arriscadas podem assustar os pequenos mais sensíveis.

Babe, o porquinho atrapalhado na cidade. | Foto: Reprodução / Youtube

“O Estranho Mundo de Jack”

A animação conta a história de Jack Skellington (dublado por Johnny Depp), o Rei das Abóboras em Halloween Town, que descobre o Natal e decide trazê-lo para sua cidade. Contudo, suas boas intenções geram confusões, perturbando a harmonia natalina. O aspecto sombrio e a temática gótica do filme de Tim Burton pode assustar crianças mais novas, principalmente quando contrastados com o tema do Natal. Confira o trailer oficial do filme logo abaixo.

Gremlins

A franquia “Gremlins” (1 e 2) apresenta pequenas criaturas chamadas Gremlins que são acidentalmente libertadas e começam a criar caos e destruição em uma cidade. Embora os filmes sejam destinados a um público mais maduro, muitas crianças podem assisti-los por curiosidade e acabar se assustando com os Gremlins deformados e seus comportamentos maliciosos.

Gremlins. | Foto: Epipoca / Reprodução

O Caldeirão Mágico

O filme infantil narra a jornada de um assistente chamado Taran, uma princesa e um porquinho falante que devem impedir um terrível rei de conquistar o mundo com o poder de um caldeirão mágico. A animação mostra temas obscuros, bruxas, mortos-vivos e situações de perigo que podem ser assustadoras para os pequenos que estiverem assistindo. Confira ao trailer oficial do filme logo abaixo.

