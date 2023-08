Infiltrações, rachaduras, vazamentos. Pois é. Morar em uma casa antiga, ou em um lugar com grande umidade, ou até mesmo em uma região onde chove com muita frequência pode ser um transtorno quando se trata de fazer a manutenção do teto onde você vive, ao chamar profissionais para resolver esses tipos de problemas, e o prejuízo pode ser maior do que o buraco na parede. Por isso, siga os truques abaixo para consertar de forma barata!

Truque caseiro e barato para tapar as rachaduras da parede. | Foto: Brina Blum / Unsplash

Quando o santo de casa FAZ milagre

Durante a temporada de chuvas na região aonde moramos, podemos nos deparar com diversos problemas, inclusive alguns imprevistos que podem pesar em nosso bolso. Um dos que gera maior dor de cabeça é o surgimento de rachaduras nas paredes, que, quando não causadas por uma possível infiltração ou vazamento de algum cômodo, podem justamente causar a própria infiltração, de fato.

Especialistas afirmam que as mudanças climáticas podem causar rachaduras e fissuras nas paredes. Embora essas fissuras geralmente sejam superficiais e possam ser reparadas rapidamente, é importante destacar que não é necessário ser um especialista para consertar as paredes, dando a elas uma nova aparência. No entanto, é fundamental analisar o tipo de rachadura antes de iniciar o processo de reparo.

É relevante considerar que, quando essas fissuras são extensas ou estão presentes em toda a casa, é recomendável que um profissional faça uma inspeção minuciosa para descartar problemas graves. Quando as fissuras são superficiais, é possível que sejam causadas por má aplicação de material, baixa qualidade da tinta, umidade ou mudanças de temperatura.

Tipos de rachadura

As rachaduras que podem aparecer nas paredes do imóvel variam, mas em geral são de quatro tipos:

Rachaduras de acabamento: decorrentes de problemas de umidade. Antes de tapá-las, é necessário solucionar o problema de umidade de forma aprofundada. Rachaduras em forma de escada: geralmente indicam um bloco ou tijolo defeituoso na parede ou um erro durante o processo de construção. Rachaduras diagonais: causadas por falhas estruturais, exigindo uma revisão feita por um profissional. Rachaduras devido à temperatura: surgem no teto ou nas paredes em função das mudanças de temperatura. Nestas áreas, não devem ser usados materiais flexíveis ou maleáveis, uma vez que as variações térmicas podem provocar fissuras.

Aprenda AGORA como tapar as rachaduras

Uma solução prática para tapar as rachaduras nas paredes, é usar uma mistura de pasta de dente com aspirina;

Triture uma ou mais aspirinas e misture-as com pasta de dente branca;

Aplique a mistura uniformemente sobre as fissuras com uma espátula e deixe secar completamente;

Após a secagem, as paredes podem ser pintadas novamente.

