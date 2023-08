Agosto protegido: como bloquear as más energias na sua casa

A necessidade de bloquear as más energias pode surgir em diversos momentos. Afinal, energias desse tipo, também chamadas de más vibrações, acabam entrando nas casas por diversos motivos: elas podem estar impregnadas na aura dos ocupantes da residência ou mesmo na aura dos visitantes indesejados ou mal intencionados, que sempre acabam deixando a pegada energética para trás.

Ou seja: até mesmo os amigos e familiares podem acabar contribuindo para que a poluição energética aconteça. Porém, a boa notícia é que existem feitiços e rituais por meio dos quais é possível obter muita proteção.

É possível, por exemplo, bloquear as más energias usando uma receita caseira poderosa, cujo elemento principal é nada menos que um ingrediente muito simples: o alho, que repele e neutraliza as vibrações ruins, criando um verdadeiro escudo protetor.

Já a preparação da receita em questão não poderia ser mais simples, conforme será possível notar no decorrer dos próximos tópicos que fazem parte deste artigo.

Receita simples permite bloquear as más energias de um local | Imagem: freepic.diller / freepik.com

A receita indispensável para quem quer bloquear as más energias de uma casa

Para preparar a receita em questão e de fato bloquear as más energias, é preciso ter por perto os dentes de alho, folhas de louro, papel alumínio e sal grosso. Juntos, estes ingredientes criarão uma proteção muito eficaz no que diz respeito à eliminação das vibrações ruins dentro de uma casa ou mesmo dentro de qualquer outro local, a exemplo do ambiente de trabalho.

É realmente muito simples:

Todos os ingredientes (o alho, o louro e o sal grosso) deverão ser envolvidos cuidadosamente na folha de papel alumínio, lembrando que apenas duas folhas de louro e uma pitada de sal já são suficientes para o efeito desejado.

Terminado este procedimento, é hora de seguir para a etapa seguinte desta receita caseira, que não deixa de ser um verdadeiro ritual de limpeza:

Quem estiver cuidando do processo deverá ter sua intenção muito clara, pois ela é o elemento fundamental de todo esse processo. Então, a pessoa em questão deverá colocar o pacote na mão esquerda, colocando nele toda a sua energia positiva e a intenção propriamente dita.

É válido, por exemplo, repetir algumas frases poderosas e afirmativas, como “minha casa é um verdadeiro templo de harmonia e paz”, ou “na minha casa só entra o amor, a paz e a luz”, sempre acompanhadas do desejo de ver uma limpeza energética no local.

Toda essa afirmação e esse pensamento positivo representam uma energização pessoal que é necessária na hora de deixar a receita mais poderosa.

O pacote deve ser colocado em um local muito estratégico

Por fim, vale citar que só será possível bloquear as más energias de fato se o pacote de papel alumínio for colocado em um local estratégico.

E, dentro desse contexto, uma boa ideia é colocá-lo próximo da porta principal da casa, ou mesmo dentro de alguma gaveta, a fim de que ele possa limpar todo o espaço discretamente, longe da vista das pessoas.

Trata-se, ainda, de uma receita que pode ser feita mensalmente, para que sua eficácia seja sempre renovada. Inclusive, é justamente a constância que manterá o ambiente realmente harmonioso e repleto de energias positivas.

