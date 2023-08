O Desenrola Brasil é um programa oficial do Governo Federal — cujo principal intuito é auxiliar os brasileiros endividados a quitarem suas respectivas dívidas. Entretanto, em tão pouco tempo já se tornou um dos principais alvos dos criminosos. Sua principal ação é prospectarem cidadãos humildes e através de técnicas de persuasão enganá-los com anúncios fraudulentos e promessas irreais.

Desenrola tem ENXURRADA de anúncios falsos; aprenda a identificar | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Desenrola Brasil é alvo de golpes

De acordo com dados do Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) somente entre os dias 19 e 21 de julho circularam nas redes sociais mais de 1.048 anúncios fraudulentos. A análise foi realizada utilizando apenas a biblioteca de anúncios da Meta.

Através da Meta ADS, é possível subir campanhas de anúncio como muita facilidade. Através da biblioteca é possível verificar as campanhas de cada segmento. Logo, os criminosos conseguiram rodar campanhas envolvendo o Desenrola Brasil por baixo dos ‘radares’ da empresa.

Cujo intuito é lesar os brasileiros. O golpe consiste no seguinte: os criminosos usam a imagem do Governo Federal e Serasa sem qualquer autorização, com a finalidade de ‘sanar’ as dívidas dos usuários. Entretanto, para que isso ocorra é necessário que seja pago uma taxa.

Esses valores são irreais: em alguns casos dívidas de R$ 20 mil poderiam ser quitadas por até R$ 500 ou R$ 1 mil. Logo, as vítimas acabam pagando os valores e posteriormente se dão conta que tudo não passa de um grande golpe.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou algumas medidas protetivas a fim de evitar que os usuários caiam nesse golpe. A Meta afirmou que não permite anúncios fradulentos em seu guia de anúncios, e logo que são encontrados a empresa os remove de maneira imediata.

Evite cair nesse tipo de golpe

Para evitar cair nesse golpe especialistas apontaram algumas dicas práticas. É válido lembrar que para quitar as dívidas de maneira real através do Desenrola Brasil é necessário ir nas agências credenciadas pelo programa ou aguardar o lançamento do aplicativo que será feito nos próximos meses.

Dicas práticas para não cair no golpe:

Atenção: muitos criminosos criam domínios semelhantes aos oficiais a fim de lesar os usuários. Logo, saiba que todo domínio oficial do Governo Federal possui a extensão .Gov. Isso representa que é um domínio do Governo. Caso seja qualquer outra extensão, desconfie!

Ilusão: muitos criminosos usam da ilusão para atacar os clientes. Por mais que o Desenrola Brasil ajude os brasileiros, nunca que uma dívida de R$ 20 mil poderá ser sanada pagando somente 1% dela. Isto é: em caso de dívidas brutas, e não de acréscimos de juros.

Desconfie: e por fim, sempre desconfie de qualquer coisa. O primeiro pilar da sabedoria é a dúvida, quando a oferta for muito grande é importante buscar informações a fim de saber se realmente é verídica ou não. Cinco minutos de pesquisa pode evitar grandes golpes.

Portanto, são algumas dicas básicas para evitar cair nesses golpes da internet. Caso contrário, o pior pode acabar acontecendo. Todo cuidado é pouco.

