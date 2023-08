Bomba-relógio: tomar álcool rotineiramente faz sua pressão explodir, apontam pesquisadores

Menos álcool! Além de doenças cardíacas e hepáticas, não é novidade que beber em excesso pode causar ainda mais danos à saúde do ser humano em médio prazo. No entanto, e acordo com estudo recente, o consumo de bebidas alcoólicas também pode afetar (e muito) a pressão arterial. Saiba mais detalhes sobre a pesquisa logo abaixo.

Consumo de bebida alcoólica em excesso pode aumentar a pressão arterial, segundo estudo. – arquivo.

Pressão nas alturas

Um estudo recente realizado por uma equipe científica sobre o álcool pode servir como um sinal de alerta para os fiéis amantes da cerveja. Após várias análises experimentais, os pesquisadores constataram que o consumo regular desse tipo de bebida alcoólica está associado a pressões arteriais mais altas do que o normal.

Até então, já era de conhecimento geral de pesquisadores, médicos e da própria população, os grandes riscos que beber grandes quantidades de álcool poderiam trazer à saúde, como problemas para o coração, levando muitos a serem aconselhados a reduzir a ingestão para evitar danos à saúde cardiovascular. Outro dano grave e frequente causado pelo consumo desenfreado de bebidas alcoólicas que também faz parte do conhecimento geral está relacionado as doenças hepáticas, mais precisamente a cirrose, ocasionada na maioria das vezes pelo consumo de altas doses de álcool por um longo período da vida.

No entanto, a recente pesquisa trouxe um novo ponto de preocupação ainda mais alarmante ao demonstrar que nem mesmo os consumidores que bebem de forma moderada estão ‘seguros’. O estudo mostrou que apenas uma bebida alcoólica por dia, também pode não apresentar benefícios nesse aspecto. Saiba mais detalhes sobre a alarmante descoberta mais abaixo.

Leia mais: 1 LITRO de qualquer bebida de uma só vez pode te matar; entenda por que

Beber pouco (também não) é seguro

O estudo, publicado na revista Hypertension da American Heart Association, se baseou na análise de dados de sete pesquisas internacionais. De acordo com o site do CBS News, o grupo de especialistas encontrou uma associação entre o consumo diário de álcool e uma maior probabilidade de desenvolver pressão arterial elevada em comparação com os não ‘bebedores’.

O Dr. Marco Vinceti, em um comunicado de imprensa, comentou: “Não foram encontrados efeitos benéficos em adultos que bebiam um nível baixo de álcool comparado com aqueles que não consumiam álcool. Estamos um pouco surpresos ao ver que consumir um nível de álcool considerado baixo também foi associado ao aumento da pressão arterial ao longo dos anos se comparado com o não consumo, embora muito menos que hipertensão observada em bebedores crônicos”.

Surpreendentemente, mesmo a ingestão de poucos mililitros de álcool mostrou relação com a pressão arterial elevada, assim como acontece com aqueles que consomem álcool em grande quantidade.

O estudo também destacou que a influência na pressão arterial não está restrita apenas às bebidas alcoólicas. Questões como má alimentação e sedentarismo também contribuem para a piora da saúde cardíaca em muitos casos. Portanto, é importante considerar um estilo de vida saudável de forma abrangente para preservar a saúde do coração.

Leia também: Antes de tomar 1 litro de PINGA, homem disse que “beberia até morrer” pelo fim do casamento