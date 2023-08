Alerta geral — os trabalhadores brasileiros que possuem saldo disponível nas cotas do PIS/Pasep têm até o dia 05 de agosto para efetuarem o saque dos valores. De acordo com dados da Caixa Econômica Federal (CEF) mais de 10 milhões de trabalhadores ainda não realizaram o saque — somando um montante total de aproximadamente R$ 25,4 bilhões.

Alô, trabalhador! Saques de R$ 1,3 MIL terminam neste sábado (5)

Trabalhadores têm direito a cotas

Os trabalhadores brasileiros precisam estar em alerta acerca dos repasses disponíveis. A média dos valores disponíveis para saque é de R$ 2.300. Este dinheiro é oriundo de cotas do PIS/Pasep. Entenda na prática! Os trabalhadores da iniciativa privada que atuaram entre 1971 e 1988 possuem esses recursos disponíveis.

Haja vista que servidores públicos que atuaram no mesmo período também possuem. Caso o trabalhador tenha atuado de carteira assinada em todo esse período, o saque é bem alto. Caso contrário, será proporcional ao tempo de trabalho.

Para consultar o saque e realizar o mesmo é necessário realizar o download do aplicativo ‘FGTS’. Feito isso é necessário preencher o número do CPF e fazer login com os dados do Governo Federal.

Logo em seguida o usuário deverá ir na opção de saques, e caso haja saques disponíveis estará uma mensagem em forma de pop-up descrevendo ‘Você possui saques disponíveis’.

É possível retirar o valor através de uma transferência bancária ou presencialmente em agências da Caixa Econômica Federal. Sendo necessário estar com o Cartão Social. Lembrando que podem haver limites de saques de no máximo R$ 3 mil.

E no caso dos falecidos?

Uma dúvida bem recorrente é acerca dos saques disponíveis para titulares falecidos. Nesse caso os herdeiros conseguem realizar o saque. É necessário que haja alguns documentos anexados no requerimento a fim de conseguir realizar o saque.

O procedimento é praticamente o mesmo, mas ao invés de ir na aba de ‘saques’ deverá clicar em ‘Outras opções de saques’ e anexar os documentos solicitados.

Tenha em mãos os documentos:

Documento de identificação pessoal dos herdeiros;

Documento de identificação pessoal do titular;

Número do PIS/Pasep;

Certidão de morte;

Atestado oficial do setor público, caso tenha sido servidor.

São esses os documentos necessários para conseguir ter acesso aos valores ‘esquecidos’ do PIS/Pasep referente aos titulares falecidos. A família tem até o dia 05 de agosto para entrar em contato com os órgãos responsáveis e pedir o saque.

No caso do titular ter deixado pensão por morte, os herdeiros são os mesmos que constam nos documentos da pensão. Caso o titular tenha mais de 01 herdeiro, é necessário que haja a assinatura de todos permitindo a liberação do valor para o solicitante do requerimento.

Em alguns casos a ação pode ser judicializada e um advogado especialista pode entrar juntamente para auxiliar nos procedimentos legais do processo.

