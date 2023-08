Aprenda como assistir Netflix sem gastar sua internet

Atualmente, não há quem não tire um tempo livre para assistir os filmes favoritos ou mesmo não perder o novo episódio da última temporada da série mais falada nas redes sociais. E quando se pensa nesse tipo de lazer, é inevitável que o serviço de streaming que vem instantemente à cabeça seja o Netflix. Apesar de ser um serviço pago e ter aumentado o plano de assinatura recentemente, há maneiras de esse entretenimento não pesar tanto no seu peso. Saiba como logo abaixo.

Netflix 0800?

Que o brasileiro faz simplesmente TUDO com o smartphone não é novidade, certo? De acessos compulsivos às redes sociais, ao consumo de vídeos virais no Youtube, além dos papos intermináveis nos aplicativos de mensagens, como o WhatsApp. Mas se o assunto é streaming, isso também acontece, seja dentro do ônibus, carro por aplicativo ou até andando na calçada, o usuários brasileiros são viciados em séries e filmes oferecidos pelo app Netflix.

No México não é muito diferente. muitas pessoas passam até 4 horas por dia no transporte público, com algumas optando por ler ou ouvir música, mas os verdadeiros fãs de séries sempre buscam avançar para um novo episódio da temporada. Essa situação acaba tornando o consumo de internet um pouco caro, mas felizmente a Netflix oferece uma solução para esse problema. A plataforma disponibiliza uma alternativa para que os usuários possam utilizar menos dados móveis de seus celulares para assistir ao conteúdo.

A Netflix é a plataforma líder de conteúdo via streaming tanto no mercado brasileiro quanto no mexicano há muitos anos, contando com uma grande base de seguidores fiéis que consomem constantemente as séries e filmes oferecidos na plataforma. Muitas pessoas optam por assistir à plataforma em seus celulares, mas, por não terem acesso ao Wi-Fi, acabam usando seus dados móveis para isso, o que pode fazer com que a diversão gere uma tremenda dor de cabeça no fim do mês.

No entanto, a Netflix separou valiosas dicas para que os usuários mais fiéis consigam aproveitar o streaming sem torrar seu pacote de dados. Saiba mais abaixo.

Mude a configuração e economize

Para evitar que os usuários fiquem sem dados móveis ao assistirem suas séries ou filmes favoritos na Netflix, existe uma alternativa pouco conhecida, mas bastante útil. Além de economizar internet, essa opção possibilita uma grande economia de dinheiro, já que não será necessário gastar constantemente em recargas eletrônicas para aproveitar o conteúdo na plataforma mais popular.

Para assistir à Netflix no celular sem gastar dados móveis, siga os passos abaixo:

Abra o app da Netflix e clique em “Mais” ou “Perfil”. Selecione “Configuração do aplicativo”. Em “Reprodução de vídeo”, aperte “Uso de dados móveis”. Para ajuste das configurações dos downloads, ative ou desative a opção “Somente em Wi-Fi” em “Configurações de download”. Opte pela configuração de sua preferência entre as quatro alternativas disponíveis.

A primeira opção e a mais utilizada é a configuração clássica, onde os usuários podem assistir aproximadamente 4 horas por GB de dados. A segunda alternativa permite reproduzir séries e filmes apenas quando conectado a uma rede Wi-Fi. Já a terceira opção economiza dados e oferece até 6 horas de entretenimento por cada gigabyte de dados móveis utilizados.

A última configuração remove todos os limites impostos nos dados móveis, mas é importante não ativá-la, pois, embora ofereça a máxima qualidade de imagem que a Netflix pode proporcionar, pode consumir até 1 GB a cada 20 minutos de uso, resultando em um alto consumo de dados móveis.

