Horóscopo do amor: estes signos terminarão o relacionamento

Existem aqueles que costumam ler seu horóscopo diariamente para saber sobre o que o futuro reserva no amor, na saúde, na profissão, dentre outras áreas. Existem também os que só se relacionam com quem tem um signo astrologicamente compatível com o seu, mas o que muitos não sabem é que algumas dessas ‘identidades’ astrais podem acabar se distanciando uma da outra com o tempo. Saiba mais detalhes logo abaixo.

Descubra quais signos podem acabar se afastando durante um relacionamento. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Amor pode durar pouco

Já conheceu alguém que de pronto pergunta qual o seu signo? Se for em um encontro com segunda intenções, por exemplo, esteja certo de que ela ou ele, quer saber se vocês são, de fato, compatíveis para um eventual romance mais duradouro.

No entanto, apesar de muitos signos terem de fato mais afinidades com outros em especial, chegando a gerar uma atração bastante intensa, também existe a possibilidade dos mesmos terem diferenças que, se não forem resolvidas, podem acabar causando no afastamento entre eles, e no fim da relação. Ficou curioso? Saiba abaixo quais são esses signos.

Câncer e Sagitário:



O canceriano valoriza a segurança e a estabilidade, enquanto o sagitariano busca a liberdade e a aventura. Essa discrepância fundamental pode levar a um distanciamento significativo, pois os caminhos dos dois signos deixam de se cruzar ou seguir na mesma direção. A natureza de querer manter-se firme e estável contrasta com o desejo do sagitariano por novas perspectivas e viagens.

Câncer e Capricórnio:



Esses dois signos geralmente são atraídos um pelo outro, mas suas diferenças marcantes podem ocasionar distanciamento. Enquanto o canceriano traz calor emocional ao relacionamento, podendo gerar conflitos e desgastes, o capricorniano tende a evitar tais situações e prefere uma base estável e estruturada. Se não souberem lidar bem com as questões emocionais, mágoas e desentendimentos podem se tornar complicados e afastá-los ainda mais.

Câncer e Aquário:



Esses dois signos podem ser atraídos intensamente por suas naturezas opostas, mas também têm a tendência de se afastarem quando surgem desafios emocionais. Enquanto o canceriano mergulha de cabeça nesses problemas e vivencia crises com todas as suas emoções à mostra, o aquariano pode se afastar e buscar ainda mais independência para não se sentir afetado. A forma como encaram os conflitos é muito distinta.

Câncer e Peixes:



A imaginação e o romantismo podem fluir de forma muito intensa entre esses dois signos, que se aproximam rapidamente. Contudo, enquanto o canceriano busca construir um lar e buscar segurança, o pisciano pode se sentir sobrecarregado e com pouco tempo para suas fantasias e vida pessoal. Ambos podem se enganar mutuamente e acabam se afastando quando percebem que algumas expectativas não serão cumpridas.

Como driblar as diferenças

É importante ter em mente que o conhecimento dos traços astrológicos pode de fato ajudar na compreensão mútua, mas a chave para um relacionamento duradouro está na comunicação aberta e na empatia entre os parceiros. Em outras palavras, se o seu signo está na lista acima, saiba que a melhor maneira de evitar o distanciamento causado pelas diferenças é a confiança que você deposita e recebe do seu parceiro (a).

