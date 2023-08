Golpe do WhatsApp clonado faz vítimas no mundo inteiro

Os crimes cibernéticos vêm aumentando na mesma velocidade que a tecnologia avança no mundo da internet. Com redes sociais cada vez mais no centro das atenções, gerando grandes lucros tanto para os desenvolvedores como aos próprios usuários, tem sido comum as inúmeras tentativas de golpe através de plataformas de troca de mensagem, em especial o WhatsApp. Saiba mais detalhes logo abaixo sobre as táticas usadas pelos cibercriminosos e como se proteger.

Golpes do WhatsApp aumentam em preocupam autoridades. | Foto: Montagem / Unsplash

Novo golpe no WhatsApp

A clonagem de contas no WhatsApp tem se tornado uma prática cada vez mais frequente e preocupante nos últimos tempos. A popularidade da plataforma a torna um alvo atrativo para golpistas, que utilizam diversas abordagens, como links maliciosos, pedidos de PIX e até mesmo chantagens, para enganar os usuários e roubar informações pessoais e financeiras.

Para combater esse problema, é essencial que os usuários estejam cientes dos riscos e adotem medidas de segurança para proteger suas contas. A clonagem de contas é considerada crime de acordo com os artigos 171 e 307 do Código Penal, com as atualizações trazidas pela Lei 14.155/21, promulgada em maio de 2021. Essa lei prevê penas de prisão e indenizações para crimes relacionados à invasão de dispositivos informáticos.

WhatsApp clonado. O que fazer?

Caso um usuário tenha sua conta do WhatsApp clonada, é importante agir rapidamente para minimizar os danos. Uma das primeiras medidas a serem tomadas é comunicar diretamente seus contatos, familiares e amigos, informando sobre a clonagem e orientando-os a não responder a mensagens suspeitas.

Em seguida, deve-se buscar recuperar a conta entrando em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do WhatsApp. Eles têm procedimentos específicos para lidar com situações de clonagem e podem ajudar a recuperar o controle da conta.

Além disso, é fundamental registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima, pois isso pode ser útil para investigações futuras e para comprovar que o usuário foi vítima de um crime.

Aprenda a se proteger

Para evitar cair em golpes, é crucial estar atento aos sinais de contas falsas. Se um contato parecer suspeito ou enviar links desconhecidos, é melhor não clicar neles. É recomendável também manter o software do WhatsApp e do dispositivo móvel sempre atualizados, pois as atualizações geralmente corrigem vulnerabilidades que poderiam ser exploradas pelos golpistas.

Outra prática de segurança importante é nunca emprestar o aparelho para terceiros, especialmente se houver informações sensíveis ou contas logadas nele. Golpistas podem aproveitar a oportunidade para acessar a conta do WhatsApp e realizar a clonagem.

Conheça os golpes mais frequentes no WhatsApp

Entre as táticas mais comuns adotadas pelos criminosos da web destacam-se a criação de contas falsas, onde os criminosos alteram a foto de perfil da vítima, e o golpe do falso aniversário, onde os golpistas se passam por uma marca famosa para obter informações pessoais da vítima. Outro golpe recente é o do “auxílio de saques”, onde o golpista engana a vítima dizendo que há dinheiro esquecido no banco e pede uma transferência para um “ajudante”.

Em resumo, a clonagem de contas no WhatsApp é uma ameaça real e crescente. Para se proteger, é essencial estar ciente dos golpes mais comuns e tomar medidas preventivas, como evitar clicar em links suspeitos, manter o software atualizado e não compartilhar informações pessoais com desconhecidos. Em caso de clonagem, é fundamental agir rapidamente, comunicar seus contatos, entrar em contato com o SAC do WhatsApp e registrar um boletim de ocorrência. A conscientização e a adoção de práticas de segurança são fundamentais para garantir a proteção de nossas contas e dados no ambiente virtual.

