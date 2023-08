Mercado MILIONÁRIO: o que é “especialização em cannabis”?

À medida que a indústria brasileira da cannabis cresce, aumenta a oferta de cursos de especialização e pós-graduação na área. Ou será que, justamente por haver cada vez mais ofertas de cursos, o mercado se desenvolve mesmo com a regulação limitada no país? Independente disso, o fato é que os cursos de formação e desenvolvimento representam hoje uma fatia milionária dentro do setor no Brasil.

Entre opções de curta, média e longa duração, existem mais de 80 cursos de cannabis no Brasil, de acordo com o anuário 2022. A maior parte deles (42%) atende especificamente aos profissionais da área da saúde, pensando em preencher uma lacuna que existe na formação universitária dos médicos brasileiros, que ainda hoje passam pela universidade sem nunca ter aprendido como o cannabis interage com o sistema – modulando nosso humor, sono, apetite, memória etc.

Dos mais de 550 mil médicos que atuam no Brasil, estima-se que apenas 15 mil prescrevem cannabis. A menor parcela de profissionais que se sentem aptos para prescrever cannabis medicinal é a principal barreira para o desenvolvimento da medicina endocanabinoide no país, depois, claro, da omissão do poder legislativo em regulamentar a questão, contemplando os mais de 200 mil brasileiros que são pacientes de cannabis atualmente e outros mais de 10 milhões de cidadãos que padecem de alguma patologia para a qual a cannabis apresenta eficácia e segurança, como dor crônica, epilepsia, espasticidade, náusea, estresse e ansiedade.

Programa Mais Médicos voltará. Imagem: senivpreto / FreePik

Vasto mercado

A procura por cursos de especialização para médicos tende a crescer com o tempo e o aumento da necessidade desses profissionais, que começam a entender a utilidade da nova terapia com cannabis em seus consultórios.

Entretanto, os alunos podem ficar um ano inteiro dentro da comunidade, discutindo casos clínicos com os experts, esclarecendo dúvidas e participando de aulas quinzenais de atualização, um ponto-chave no ensino endocanabinoide. “O raciocínio clínico em torno dessa terapia é muito diferente do racional alopático habitual, e o conhecimento está em franco desenvolvimento. Ainda não é possível transmitir esse conhecimento com excelência com aulas gravadas e conteúdos estáticos.”, diz especialistas.

Boom de cursos sobre cannabis

A principal dor dos profissionais que atuam ou querem atuar com cannabis no Brasil ainda é a falta de informação, mas o mercado já está se movimentando para suprir essa demanda, gerando um boom de cursos voltados não apenas para ensinar o médico a prescrever, mas também a profissionais de outras áreas, como direito ou psicologia. Em todos os casos, o ideal é conhecer o tema de A a Z, incluindo a história da planta, botânica, agronomia e etc.

Saiba mais: SUS: medicamento à base de maconha será liberado em São Paulo