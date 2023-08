Novo cartão do Bolsa Família disponível; quais são as vantagens?

Já conhece o novo cartão do Bolsa Família? O governo federal acaba de lançar um avanço significativo para os beneficiários do programa Bolsa Família, com a aprovação da entrega de um novo cartão. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) está se preparando para realizar a entrega deste cartão para todos os segurados do programa, marcando mais um importante passo no processo de modernização e facilidade para os cidadãos. O envio deste cartão, que se baseia em uma tecnologia recente, será automático e não requer solicitação por parte dos beneficiários.

O novo cartão do Bolsa Família será entregue pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) a todos os segurados do programa. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família tem novo cartão?

Os segurados do Bolsa Família precisarão garantir que todos os seus dados no Cadastro Único (CadÚnico) estejam atualizados, especialmente os referentes ao endereço do beneficiário, uma vez que o novo cartão será enviado para o local informado nesse cadastro. Portanto, se houver alguma inconsistência ou erro no endereço, há um risco real de o cartão ser extraviado.

Há também um detalhe fundamental que deve ser observado pelos beneficiários do programa. Os Correios, responsáveis pela entrega do cartão, não atendem áreas de risco ou regiões de difícil acesso. Nesses casos específicos, os cartões ficarão retidos na respectiva agência dos Correios e o segurado terá que se deslocar até lá para buscar o seu cartão do Bolsa Família.

O MDS determinou que todos os beneficiários do programa de transferência de renda irão receber o novo cartão. No entanto, um sistema de prioridades será implantado durante a distribuição. Primeiramente, aqueles que ainda não possuem o cartão serão os primeiros a receber. Posteriormente, os segurados que possuem a versão mais antiga do cartão do Bolsa Família terão a sua substituição. Por fim, aqueles que recentemente receberam o cartão do Auxílio Brasil serão os últimos a terem seus cartões substituídos.

É importante ressaltar que, durante esse período de transição, os cartões do Bolsa Família e do Auxílio Brasil permanecerão funcionais. Os segurados poderão continuar a usá-los para receber os seus benefícios. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, esses cartões só serão desativados quando o segurado receber o novo cartão do Bolsa Família.

Se, por algum motivo, um segurado não tiver o cartão do programa em mãos, a Caixa Econômica Federal (CEF), que administra o benefício, oferece uma alternativa: o aplicativo Caixa Tem. Disponível para download gratuito em aparelhos Android e iOS, o app permite ao usuário pagar contas, realizar transferências bancárias via PIX e recarregar créditos de telefone.

Outra alternativa é que o beneficiário se dirija a uma agência da CAIXA, onde poderá sacar o benefício apenas apresentando um documento original com foto. Adicionalmente, a CAIXA também oferece o Cartão Cidadão, que permite aos segurados sacar vários benefícios do banco, incluindo o Bolsa Família.

Calendário de agosto

Em relação ao calendário do Bolsa Família de agosto, a Caixa Econômica Federal confirmou que o repasse do benefício ocorrerá nos últimos dez dias úteis do mês, seguindo um escalonamento de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar. Os pagamentos começarão no dia 18 de agosto, para os segurados com o NIS terminando em 1, e terminarão no dia 31 do mesmo mês, para aqueles com o NIS terminando em 0.

A CAIXA também confirmou que haverá duas antecipações no mês de agosto. Isso se deve ao fato de alguns segurados receberem seus benefícios na segunda-feira. Por regra do banco, esses beneficiários poderão ter acesso ao seu dinheiro a partir do sábado imediatamente anterior, se utilizarem o aplicativo Caixa Tem. Em agosto, os beneficiários com NIS terminando em 2 e 7 devem receber o benefício antecipado. Porém, é válido ressaltar que o pagamento permanecerá disponível na data original de repasse para aqueles que preferirem sacar o benefício.

