Este ritual de AGOSTO ajudará a trazer dinheiro para sua vida

Com a chegada de um novo mês, surge a oportunidade de buscar boas energias para começar com o pé direito. Para aqueles que desejam atrair abundância e melhorar suas vidas, o Feng Shui sugere um ritual que pode ser muito benéfico, especialmente durante o mês de agosto. Segundo os princípios do Feng Shui, cada início de mês representa uma chance de nos purificarmos, tanto em nosso ambiente doméstico quanto em nós mesmos, liberando-nos de energias negativas e atraindo prosperidade, sorte e fortuna para nossas vidas.

Em particular, a primeira quarta-feira de cada mês é considerada um portal de energia que nos convida a iniciar novos projetos, explorar nossas capacidades ocultas e revelar nosso verdadeiro potencial.

Ritual para atrair abundância no mês de agosto

Este é um momento propício para realizar rituais de limpeza e purificação em nossa casa, como arrumar e organizar os espaços, livrar-se de objetos desnecessários e criar uma atmosfera acolhedora e positiva. Além disso, é recomendado dedicar um tempo para trabalhar nossa própria energia, através de práticas de meditação, reflexão e autocuidado.

A busca por boas energias nesse momento específico pode ser um passo significativo na busca por uma vida mais equilibrada e próspera. Ao adotar essas práticas em cada início de mês, estaremos alinhando nossa energia com as oportunidades que se apresentam, abrindo-nos para novas possibilidades e fortalecendo nossa conexão com o fluxo positivo da vida. Portanto, se você está em busca de um recomeço e de atrair prosperidade, considere dedicar um tempo para esse ritual e permita que as boas energias fluam em sua vida.

De acordo com os princípios do Feng Shui, a queima de folhas de louro é considerada um convite direto à abundância. Para realizar esse ritual no início do mês, você precisará de um punhado de folhas de louro, de preferência secas para evitar problemas durante a queima, um prato especial, uma tigela ou um cinzeiro grande, uma pena vermelha e um par de fósforos longos.

O procedimento do ritual

Realize este procedimento ritual com cuidado e intenção para atrair boas energias em agosto:

Coloque o prato na mesa de centro ou de jantar antes de depositar as folhas de louro. Escreva em cada folha o que você deseja para o mês de agosto, como fortuna, abundância, saúde, boa sorte, boas energias, novas oportunidades, etc. Use tinta vermelha para escrever os desejos. Posicione cuidadosamente as folhas no prato, garantindo que tudo ao redor esteja seguro para a queima. Utilize fósforos para acender as folhas de louro. Os fósforos são preferidos neste tipo de ritual por seus materiais naturais e maior facilidade de uso. Para aumentar a eficácia do ritual, vá queimando as folhas uma a uma enquanto concentra-se em seus desejos. Depois de terminar a queima, você pode se livrar das cinzas, colocando-as em um de seus vasos.

Lembre-se de que a realização deste ritual é uma forma simbólica de manifestar seus desejos e intenções para o mês de agosto. A energia que você coloca no processo é fundamental para atrair boas vibrações e alcançar os resultados desejados. Mantenha uma atitude positiva e confiante, e esteja aberto para receber as bênçãos e oportunidades que o universo pode trazer durante esse período.

