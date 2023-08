WhatsApp: 2 contas no mesmo celular é possível; veja como

Contar com duas contas do WhatsApp no mesmo celular talvez possa ser uma solução prática, inteligente e até de certa forma organizada para quem deseja separar a vida pessoal da profissional ou até mesmo para gerenciar muitas contas nas redes sociais. Se você já faz uso dessa praticidade, deve conhecer o WhatsApp Business, mas será que você sabia que existem outros apps com a mesma função e até com mais recursos? Confira a lista logo abaixo e escolhe o seu.

Tudo em um único app

Se você é daqueles que já é organizado por natureza ou se esforça para alcançar essa proeza, é natural que tente fazer o mesmo quando o assunto também entra no mundo digital. Com trabalhos remotos cada vez mais comuns entre as organizações, muitos usuários de aplicativos de mensagens e/ou redes sociais buscam separar o que é trabalho e o que é vida pessoal, ou apenas diversão.

Para isso, criam grupos voltados especificamente para o trabalho, outros que reúnem a família e, é claro, o dos amigos que provavelmente está repleto de memes e vídeos viralizantes nas redes sociais, não é mesmo? A boa notícia é que não é mais necessário lotar seu WhatsApp, por exemplo, com dezenas de grupos, gerando um verdadeiro ‘carnaval’ de categorias de bate-papo.

Aplicativos como o WhatsApp Business, criado pela Meta especificamente para usuários que utilizam o mensageiro para fins comerciais, possibilita o recurso de ter duas contas dentro do mesmo aplicativo de mensagens. No entanto, o que muita gente não sabe é que as opções não param no primo empresário do WhatsApp tradicional.

Veja logo abaixo qual aplicativo com este recurso pode ser a melhora escolha para você.

WhatsApp Business

A maneira mais conhecida de se ter duas contas no mesmo aparelho é utilizando o WhatsApp Business. O aplicativo corporativo permite criar uma segunda conta e fazer seu gerenciamento de forma fácil e prática. O WhatsApp ‘Bu’ é uma aposta eficiente para quem quer separar as atividades pessoais das profissionais.

Parallel Space

Disponível para celulares Android sem a função Dual Messenger, o Parallel Space é a solução para duplicar vários aplicativos, incluindo o WhatsApp. Basta alguns passos para configurar a segunda conta do mensageiro e aproveitar as duas no mesmo aparelho. Diferente do Businesse, este aplicativo só está disponível para sistemas Android, na loja virtual Google Play Store.

Dual Messenger no Samsung

Disponível exclusivamente para donos de celulares da marca Samsung, a função Dual Messenger serve, como o próprio nome já diz, para duplicar aplicativos, incluindo o “Zap”. Através de um processo simples é possível criar uma segunda conta do mensageiro e gerenciar a mesma com facilidade.

Dual Apps no Xiaomi

Assim como o concorrente mencionado acima, os dispositivos da Xiaomi oferecem a funcionalidade “Dual Apps” para clonar apps, duplicando o aplicativo de mensagens, além de outras redes sociais também. Com apenas alguns passos, você configura uma segunda conta do WhatsApp e simplifica a sua comunicação no smartphone.

Dadas as opções, é hora de você se organizar e escolher o melhor aplicativo para separar trabalho, diversão e afins. Boa sorte!

