ADEUS, moscas na cozinha! Veja como se livrar delas totalmente

Em certas épocas do ano, é comum que ocorra uma verdadeira avalanche de moscas na residência de várias pessoas, principalmente, daquelas que moram em regiões onde há muitas árvores ou bastante lixo exposto. Todavia, não se preocupe, neste artigo iremos listar 4 métodos infalíveis que irão eliminar de uma vez por todas as moscas da sua cozinha.

Quais problemas as moscas podem causar?

O principal problema que elas podem causar, é a transmissão de diversas doenças. As moscas são vetores de várias patologias e podem transmitir a doença no momento que estão pousando em alimentos e superfícies.

Além disso, por conta do que foi citado, as moscas são grandes responsáveis pela contaminação de alimentos, como elas se alimentam de matéria orgânica em composição, elas sempre estão perto de onde há lixo e isso pode contribuir para a infecção de microrganismos para os alimentos.

Também é bem chato e desconfortável estar comendo e de repente, uma mosca passa perto da comida, chega a causar estresse. Então, é unânime que as moscas não são bem-vindas na casa de ninguém.

Estes produtos são ótimos repelentes naturais

O cravo-da-Índia é um excelente repelente 100% natural que serve para espantar as moscas. Para fabricar o repelente, basta pegar 100 gramas de cravo e misturar em 100 mL de álcool, feito isso, é preciso deixar a substância descansar durante 4 dias, após o período, o repelente caseiro estará feito.

Coloque a substância em um borrifador, para facilitar a aplicação, agora, sempre que precisar, coloque o repelente em locais estratégicos da casa para evitar a propagação das moscas.

Os óleos essenciais também podem ajudar bastante no processo de deixar a casa livre das moscas, as essências de erva-cidreira, eucalipto e lavanda podem ajudar bastante. Além de afastarem as moscas, elas ainda proporcionam um aroma impecável para o ambiente.

Opções mais baratas para repelir as moscas

Às vezes, o simples ato de plantar uma planta pode deixar as moscas bem longe da sua residência, priorize plantas aromáticas, como menta, louro, capim limão e arruda. É interessante esse método pois além de repelir as moscas, mantém o ambiente perfumado.

Mas a dica mais eficaz é sempre uma: manter a casa e a cozinha limpa. Elas são atraídas por lixo e restos de comidas, então, ao manter o ambiente organizado e sem esses resíduos orgânicos, elas irão se manter bem longe.

Bons hábitos como fechar todos os recipientes após abri-los e manter frutas bem protegidas, podem dar uma grande ajuda em sua luta diária contra as moscas. Lembre-se de colocar em prática todas as dicas, principalmente, se em sua casa houver crianças, elas são bem sensíveis e a presença das moscas podem causar doenças.