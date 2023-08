Pis ano-base 2022 ainda não foi pago! Quando começam os depósitos?

Em 2023, o governo federal liberou o abono salarial do PIS/Pasep relativo ao ano-base 2021. A maioria dos trabalhadores acredita que o pagamento que se refere ao ano-base 2022 será feito agora no segundo semestre. Porém, infelizmente isso não deve ocorrer. Saiba mais abaixo os motivos do atraso nos repasses e quando o pagamento poderá acontecer.

Trabalhadores aguardam o pagamento do abono PIs/Pasep referente a 2022, mas o mesmo não deve ocorrer neste ano. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Otimismo para receber

O governo federal liberou, no primeiro semestre de 2023, o abono salarial do PIS/Pasep relativo ao ano-base 2021. Com isso, muitos trabalhadores ficaram otimistas quanto ao recebimento do abono referente ao ano-base 2022, mas há má notícia é que isso não ocorrerá.

Para que o trabalhador tenha direito a receber o benefício é necessário que no ano-base o mesmo trabalhe ao menos 30 dias, e tenha recebido o valor máximo de dois salários mínimos mensais também no ano-base. Por último, mas não menos importante, o trabalhador deve possuir inscrição no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos Entenda a seguir quando deve ser pago o abono salarial referente ao ano-base 2022.

Leia mais: Data limite para saque do PIS termina neste sábado (5); veja o que fazer

Quando será pago o PIS ano-base 2022?

Caso não haja mudanças até lá, o pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2022 está previsto para começar no início de fevereiro de 2024. O que confirma que não há nenhuma chance do repasse ser feito neste segundo semestre de 2023. O único pagamento deste ano que estava no cronograma, foi referente a valores retroativos que não não haviam sido resgatados no calendário ano-base 2021.

Requisitos para receber

A Caixa Econômica Federal é a responsável por liberar o dinheiro para os trabalhadores da iniciativa privada. Se atente aos requisitos logo abaixo:

O trabalhador deve ter recebido no máximo dois salários mínimos mensais;

O último trabalho ter tido carteira de trabalho assinada;

Ter exercido atividade remunerada por, ao menos, 30 dias durante o ano;

Sua inscrição no PIS/Pasep ter no mínimo cinco anos;

Ter os dados atualizados pelo empregador na Rais.

Como consultar o PIS?

Profissionais que trabalharam em empresas privadas podem consultar o PIS pelo aplicativo Meu INSS diretamente no celular (disponível para Android e iOS).

Siga as orientações abaixo:

Efetue o login no aplicativo Meu INSS via gov.br;

Caso não tenha conta, crie uma inserindo seus dados pessoais;

Já dentro da plataforma, vá ao canto superior da tela para visualizar os detalhes do PIS;

Você conseguirá verificar todas as informações referentes ao PIS e também poderá esclarecer suas principais dúvidas sobre o abono.

Como saber o valor do PIS?

A soma a receber do abono salarial varia de acordo com o salário mínimo vigente. Hoje, o salário é de R$ 1.320 e os valores pagos atualmente serão abaixo do próximo ano. Confira a tabela com o número de meses trabalhados e seus valores em 2023:

1 mês trabalhado – R$ 110,00;

2 meses de trabalho – R$ 220,00;

3 meses de trabalho – R$ 330,00;

4 meses de trabalho – R$ 440,00;

5 meses trabalhado – R$ 550,00;

6 meses de trabalho – R$ 660,00;

7 meses de trabalho – R$ 770,00;

8 meses trabalhados – R$ 880,00;

9 meses de trabalho – R$ 990,00;

10 meses trabalhados – R$ 1.100,00;

11 meses de trabalho – R$ 1.210,00;

12 meses trabalhados – R$ 1.320,00

Leia também: Pis/Pasep esquecido ainda pode ser recuperado? É melhor correr