Por que o WhatsApp é foi BANIDO destes 4 países

O aplicativo do WhatsApp é um dos apps mensageiros mais utilizado no Brasil e ao redor do mundo, ele ganhou grande popularidade pela sua praticidade e facilidade. Hoje em dia, dificilmente você vai encontrar um celular que tenha acesso a internet e que não tenha o app baixado. Porém, ao contrário do que todos pensam tem países que a população não consegue desfrutar disso.

Confira no texto abaixo quais são esses países onde o WhatsApp está passando por restrições ou banimentos, tire suas dúvidas.

4 países em que o WhatsApp foi banido

A maioria das informações que encontram motivos para o banimento desse app nesses países é que a maioria que escolheram isso é por razões de segurança ou políticas.

1. Irã

O primeiro país é o Irã, ele é conhecido por ter uma política muito intensa e devido a isso bloqueou o app WhatsApp. Segundo informações, o país continua restringindo o acesso ao Instagram e ao WhatsApp, por isso as duas plataformas foram bloqueadas devido aos protestos.

2. Emirados Árabes Unidos

Não é necessariamente um banimento, pois o app não é totalmente proibido nesse lugar, no entanto não pode fazer chamadas de voz e vídeo pelo WhatsApp, por isso só pode enviar e receber mensagens de texto. A proibição dessas chamadas e também outras chamadas de voz sobre protocolo de internet (Volp) já estão atreladas pelas motivações de privacidade e segurança nacional.

3. Omã

Assim como destacamos o país do segundo lugar, no Omã os serviços de VolP com o aplicativo WhatsApp é proibido, um país da Península Arábica. Para ser mais detalhado, os serviços de chamadas de voz e vídeo foram bloqueados pelas autoridades de telecomunicações do país, até mesmo o Telegram e o Skype.

4. China

Por incrível que pareça e que ninguém imaginava, a China que é um país asiático baniu o WhatsApp no ano de 2017, além disso o Facebook, que também da mesma empresa a Meta, foi banido. Lá eles usam o WeChat, um app de mensagens.

WhatsApp

O WhatsApp é uma extensão da comunicação para as pessoas que moram longe, quando foi lançado aqui no Brasil se tornou popular justamente por ter essa facilidade de comunicação com qualquer pessoa. Além disso, é um app que a cada diz vem se modernizando mais para melhorar a experiência dos usuários.

Como destacado mais acima do texto, ele é usado em vários países, realmente fez um sucesso ao redor do mundo quando foi lançado, mas nesses país onde a política e segurança são mais bruscas, ele foi banido.

