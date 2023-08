Famílias com NIS 1 podem receber R$ 750 do governo; veja a lista

O Programa Bolsa Família do mês de julho, teve seu último pagamento programado para segunda-feira, 31 de Julho de 2023, e a tabela do mês de agosto já foi divulgada. Com isso, algumas parcelas no valor de R$750 reais já foram confirmadas para algumas famílias do Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 1.

Um exemplo é uma família que receba os R$600 reais de base do programa, mas que tenha uma criança de 0 a 6 anos na configuração. Com isso, ela recebe R$150 reais de adicional, que é conhecido como Auxílio Primeira Infância. Também é possível ganhar os R$750 reais se a família tiver uma gestante, uma lactante e jovem de 7 a 18 anos, pois cada um deles recebe R$50 reais de adicional.

Família com NIS 1 podem receber do governo até R$750,00 | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Calendário de agosto do Bolsa Família

Em agosto, os repasses iniciam no dia 18 e vão até o dia 31. Com isso, é importante lembrar que os beneficiários com o NIS 2 ou 7 vão poder movimentar suas parcelas no sábado anterior ao pagamento, devido a uma resolução da Caixa Econômica Federal. Veja abaixo as datas dos repasses de agosto:

NIS terminado em 1 – pago dia 18 de agosto;

NIS terminado em 2 – pago dia 21 de agosto (antecipado para sábado, dia 19/08);

NIS terminado em 3 – pago dia 22 de agosto;

NIS terminado em 4 – pago dia 23 de agosto;

NIS terminado em 5 – pago dia 24 de agosto;

NIS terminado em 6 – pago dia 25 de agosto;

NIS terminado em 7 – pago dia 28 de agosto (antecipado para sábado, dia 26/08);

NIS terminado em 8 – pago dia 29 de agosto;

NIS terminado em 9 – pago dia 30 de agosto;

NIS terminado em 0 – pago dia 31 de agosto.

Calendário de agosto do Bolsa Família

Para se inscrever no Bolsa Família, é preciso ir ao posto do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do município onde ela mora. Isso ocorre porque é no Cras onde as famílias podem se cadastrar no Cadastro Único (CadÚnico). Nesse momento, a pessoa deve reunir os seguintes documentos de todos os membros do grupo familiar:

RG;

Certidão de Casamento;

Certidão de Nascimento;

CPF;

Carteira de Trabalho;

Título de Eleitor.

Afinal o que é NIS?

O NIS é um número de registro dos cidadãos que têm direito a receber benefícios sociais, atribuído pela Caixa Econômica Federal (CEF) . É composto por uma sequência numérica de 11 dígitos.

Essa identificação pode ser gerada de duas formas:

a partir do cadastramento dos cidadãos nos bancos de dados do Sistema Nacional de Informações Sociais (CNIS); ou a partir do primeiro registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos profissionais.

O NIS e o PIS (Programa de Integração Social) têm os mesmos números. A diferença básica é a forma e origem de emissão.

O Número de Identificação Social garante o acesso do trabalhador aos programas sociais, mesmo que ainda não tenha qualquer vínculo trabalhista. Por outro lado, o PIS é utilizado para identificar o trabalhador enquanto segurado de benefícios trabalhistas.

Sendo assim, quem já tem o NIS, ao ter qualquer registro profissional na carteira manterá o mesmo número.

Saiba mais: Urgente! Ministro fala sobre pagamento de 14º salário do INSS