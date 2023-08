Sinais de que você foi vítima de 5 aplicativos perigosos

Não seja uma vítima destes aplicativos perigosos – Um especialista em segurança digital recentemente alertou sobre as características de alguns aplicativos de mensagens, como o WhatsApp e o Snapchat, que podem se tornar abusivas. As funções em questão incluem mensagens anônimas e mensagens que se auto-deletam, as quais, segundo ele, dificultam a monitoração de comportamentos abusivos.

Os proprietários de smartphones devem ficar alertas aos aplicativos perigosos que podem solicitar permissões suspeitas. Foto: divulgação

Cuidado com estes aplicativos perigosos

James McQuiggan, um defensor da conscientização sobre segurança na empresa KnowBe4, conversou com The U.S. Sun sobre as preocupações que vêm com tais recursos. Segundo McQuiggan, é uma boa prática evitar aplicativos que ofereçam a opção de mensagens anônimas ou que se auto-deletem, uma vez que estas características tornam mais difícil a identificação e monitoramento de abusos.

Esses recursos são encontrados em muitos dos aplicativos populares atualmente. Apesar de estarem disponíveis, o uso dessas funcionalidades é opcional e sempre é possível optar por não usá-las ou encontrar um aplicativo que seja mais adequado às suas necessidades individuais.

Por outro lado, McQuiggan destaca que bons aplicativos de mensagens são aqueles que oferecem criptografia de ponta a ponta. “Hoje em dia, aplicativos de mensagens seguros e confiáveis fornecem criptografia de ponta a ponta para proteger a comunicação com seus contatos”, afirmou o especialista.

Outro aspecto importante a ser considerado é a associação do aplicativo a um número de telefone, não apenas ao nome do usuário. McQuiggan explica que aplicativos que exigem números de telefone como IDs, semelhante aos endereços de e-mail para nomes de usuário, tendem a ser mais seguros porque o número não está diretamente vinculado a um nome ou e-mail.

No entanto, vale ressaltar que nem todos os aplicativos de mensagens são iguais, e é essencial fazer uma pesquisa adequada para encontrar o aplicativo mais apropriado para você. A relevância dessa busca foi reforçada recentemente por Stan Kaminsky, outro especialista em segurança, em um post no blog da Kaspersky.

O que é seguro?

Kaminsky fez referência a um relatório intitulado “What Is Secure?” (O que é seguro?), produzido pelos especialistas das agências Tech Policy Press e Convocation Research and Design. O estudo comparou a segurança de vários aplicativos populares de mensagens e concluiu que o Signal é o mais seguro de todos.

No entanto, mesmo o Signal possui recursos que McQuiggan aconselha a evitar. Os aplicativos examinados no estudo incluíram Signal, WhatsApp, iMessage, Telegram, Facebook Messenger e Google Messages.

Uma distinção importante do Signal é que ele foi o único aplicativo a oferecer backups de chat criptografados por padrão. O WhatsApp e o iMessage também possuem esse recurso, mas os usuários precisam optar por ativá-lo para que funcione.

O conselho de McQuiggan para os usuários de aplicativos de mensagens é para os usuários serem cautelosos e informados sobre os recursos dos aplicativos que escolhem usar. É fundamental considerar a privacidade e a segurança, bem como a facilidade de uso, ao escolher um aplicativo de mensagens. Por fim, os usuários devem estar conscientes dos recursos que podem levar a abusos e tomar medidas para minimizar o risco, seja evitando esses recursos ou escolhendo um aplicativo que atenda às suas necessidades sem comprometer a segurança.

