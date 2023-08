As runas têm um BOM CONSELHO para lhe dar nesta semana

As Runas têm uma história longa como um antigo método de obtenção de conselhos e orientações. Elas eram amplamente utilizadas pelas tribos germânicas e nórdicas e, até hoje, são conhecidas e empregadas como uma forma de buscar direcionamento. Feitas de diferentes materiais, desde pedras até madeira, as Runas são empregadas para guiar as pessoas diante de diversas situações, indo além de um simples oráculo de adivinhação. Elas encorajam a reflexão sobre a mensagem transmitida e a situação vivenciada.

Sobre as runas

Nesta semana, as Runas nos trazem os conselhos da Runa Fehu, que simboliza conquistas e realizações relacionadas aos bens materiais.

Apesar de representar sucesso material, a Runa Fehu traz uma mensagem importante: tudo o que recebemos é um reflexo daquilo que oferecemos. Se nos dedicarmos intensamente a algo, receberemos resultados proporcionais ao nosso esforço.

É o momento ideal para examinar e avaliar nossas ambições de vida, criando planos e refletindo sobre como nosso retorno será diretamente influenciado por nossa dedicação. Vale destacar que essa dedicação não se restringe apenas aos ganhos materiais.

Essa mensagem nos lembra da ideia de colhermos aquilo que plantamos, reforçando que nossas ações e esforços determinam o que receberemos em troca. É uma oportunidade de refletir sobre nossas atitudes e escolhas para colhermos resultados mais positivos em todas as áreas de nossas vidas.

Conselhos para trabalho

No cenário profissional, é essencial buscar uma abordagem colaborativa, trabalhando em equipe e deixando de lado interesses pessoais em prol do bem comum. Demonstrar solidariedade e compartilhar conhecimentos com os colegas é uma forma de cultivar um ambiente harmonioso e, ao mesmo tempo, receber conhecimentos valiosos em troca.

Para aqueles que estão em busca de uma nova oportunidade de emprego, é importante lembrar que o tão esperado “sim” pode estar mais próximo do que se imagina. Perseverar e continuar investindo esforços na busca por novas oportunidades é fundamental para alcançar o sucesso profissional desejado. É um momento de manter-se otimista e confiante nas habilidades e competências próprias, pois a jornada rumo a novas conquistas pode estar prestes a se concretizar.

Conselhos para o amor

A Runa Fehu, simbolizando o começo de tudo, pode apontar para o início de um novo relacionamento. Contudo, é essencial lembrar que a construção de uma relação saudável requer investimento nos fundamentos que você considera importantes para um vínculo duradouro e significativo.

É importante ter em mente que ninguém é perfeito, e se você realmente acredita nessa relação, é necessário dedicar as melhores energias para que ela floresça e traga os melhores resultados possíveis. Isso envolve respeito, compreensão mútua e a disposição de enfrentar os desafios juntos, com paciência e empatia.

Ao cultivar uma relação baseada em valores sólidos e sentimentos genuínos, você estará construindo alicerces sólidos para um futuro promissor ao lado da pessoa amada. Lembre-se de nutrir o relacionamento com carinho, comunicação aberta e o desejo de compartilhar momentos especiais, pois é dessa forma que se fortalecem os laços e se colhem os frutos de uma conexão verdadeira e gratificante.

