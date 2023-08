Caixa libera linha ESPECIAL de renegociação apenas para mulheres

No Brasil, há um grande número de pessoas inadimplentes, por conta disso, acabam não tendo acesso a alguns produtos como empréstimos, financiamentos e até mesmo cartões de crédito. Entretanto, a Caixa acaba de liberar uma modalidade de renegociação especial que está tendo um grande impacto para as mulheres, sobretudo, as que são chefes de família, entenda que modalidade é essa e como é possível participar.

Confira a renegociação especial que a Caixa preparou para as mulheres | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Que modalidade é essa?

A Caixa Econômica Federal, sempre se preocupou com os seus clientes, principalmente, os que são de baixa renda, já que uma boa parte dos seus usuários são dessa classe em questão. E devido a isso, é comum que a maioria deles acabam ficando inadimplentes com alguma instituição, seja financeira ou lojista.

Mas desde o dia 17 de Julho, um programa foi lançado em parceria com o Governo Federal e vários outros bancos, trata-se do Desenrola Brasil, que visa ajudar os brasileiros a quitarem seus débitos e a depender do valor, o nome é retirado do Serasa quase que automaticamente.

E de acordo com a presidente da Caixa, o Desenrola Brasil possui um grande impacto, principalmente, nas mulheres brasileiras: “A maior parte das dívidas renegociadas é de mulheres”.

Como funciona o programa?

O programa em questão, não abrange todos os públicos, apenas alguns e para isso, usa-se o termo faixas, há duas, a faixa 1 e a faixa 2 e o programa terá, ao todo, três fases. As duas primeiras começaram no dia 17 de julho com a retirada do nome de brasileiros que estavam com dívidas de até R$ 100 em instituições bancárias dos órgãos de proteção ao crédito.

Além disso, também começou a renegociação das dívidas bancárias de pessoas da Faixa 2 que estavam com dívidas financeiras até o dia 31 de dezembro de 2022 e com renda de até R$ 20.000.

Já a próxima fase, que deve começar em setembro, irá beneficiar principalmente quem está na faixa 1 do programa, que abrange os inadimplentes que recebem até dois salários mínimos ou que estão cadastrados no CadÚnico.

Todos os bancos estão participando do programa social?

Não, uma vez que a participação no programa é optativa e cada banco ou instituição financeira só participa se de fato achar que é vantajoso, tanto no quesito econômico quanto em fatores inerentes a sua imagem perante a sociedade.

Até o momento, grandes nomes estão presentes no programa, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú e até mesmo alguns bancos digitais e lojas como Casas Bahia e Magazine Luiza.

Procurar as lojas para realizar a renegociação é de suma importância, pois ao “limpar” o seu nome, é possível que posteriormente vários outros benefícios sejam “desbloqueados”.