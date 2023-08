Atenção! Falha na hora de fazer compras gera reclamação ao Nubank; entenda

O banco digital do Nubank está crescendo a cada dia mais pela sua praticidade e facilidade. Mas nesse última terça-feira (1) alguns clientes foram até as redes sociais para relatar que está ocorrendo uma falha no sistema do banco que resultou um estorno indevido de compras. A empresa se pronunciou e disse que realmente existe essa falha e que está trabalhando para resolver o mais rápido possível.

Segundo Nubank, os clientes afetados não vão precisar tomar nenhuma providência para conseguir resolver a situação, a equipe técnica já está empenhada para conseguir incluir os valores nas respectivas faturas.

Essa falha foi atribuída por uma instabilidade no processamento de algumas compras dos últimos dias de julho, e isso resultou no estorno automático indevido das transações financeiras. Nos casos que foram compartilhados, até o estorno de pagamentos de valores consideráveis, como o exemplo de um cliente que comprou um celular e recebeu o estorno no valor de R$ 3 mil.

falha no sistema do banco que resultou um estorno indevido de compras. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Estorno indevido do Nubank ganhou repercussão

Nas redes sociais os clientes comemoraram esse estorno, devido os valores que estão ocorrendo, mas já outros ficaram preocupados em saber se precisam refazer as compras para que sejam concluídas corretamente e possam receber o seu produto.

Assim que começou essa movimentação na internet, a empresa já compartilhou um comunicado tranquilizando os usuários e garantiu que não é preciso que eles tomem nenhuma medida para resolver, que eles podem ficar tranquilos pois o erro foi deles e que estavam trabalhando para concertar.

No mês de abril, aconteceu uma atualização no aplicativo do Nubank que causou ema lentidão para os clientes acessarem a conta e aos serviços, a maioria compartilhou que estava com dificuldades para pagar os boletos, fazer transferências e usar o cartão de crédito.

Já no mês de maio, outra questão técnica com o Pix do aplicativo do Nubank também já gerou revoltas entre os clientes. E, atualmente, o app é o quarto maior banco do Brasil que tem números de clientes superando o Banco do Brasil, a conta já tem 77,6 milhões de clientes. Mas se for levar em conta as operações no México e na Colômbia, os clientes chegam a 85 milhões.

Veja também: Nubank revela a estratégia para aprovar um empréstimo no app

Nubank

Os clientes escolhem a Nubank pois a empresa sempre está trabalhando com novas ferramentas financeiras que ajudam os clientes, até mesmo para quem tem nome sujo (negativo), sempre está lançando novidade e toda vez que ocorre uma falha no sistema a empresa se pronuncia e explica o motivo. Não podemos esquecer que o Nubank sempre compartilha com seus clientes também alerta de golpes.

Veja também: Comunicado GERAL: Nubank informa mudança no limite HOJE (2)