Auxílio Gás volta e aumenta valor do Bolsa Família de agosto

O Governo Federal reafirmou que deve retomar neste mês os pagamentos do Auxílio gás nacional. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, o repasse do benefício social está previsto para ocorrer a partir do próximo dia 18 , com base no final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiado. Saiba mais detalhes sobre a volta do benefício logo abaixo.

Vale gás deverá ser retomado neste mês de agosto. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

A volta do Auxílio gás

Com a retomada do Auxílio gás nacional, o brasileiro que faz parte do programa de transferência de renda Bolsa Família poderá receber um acréscimo no valor dos pagamentos do programa social do governo federal. É importante relembrar que não há qualquer impedimento para que uma mesma pessoa receba os repasses dos dois benefícios simultaneamente.

Entretanto, para ter direito aos dois programas sociais, o cidadão precisa ter direito aos dois benefícios, ou seja, o possível benefiário deve estar dentro dos requisitos exigidos na seleção dos dois projetos.

Veja logo abaixo quem tem direito aos dois benefícios dos programas sociais, e como você pode solicitar o auxílio.

Leia mais: Quando o Vale Gás de agosto será pago aos brasileiros?

Quem tem direito ao Bolsa Família

Para que o cidadão tenha direito ao Bolsa Família, precisa ter uma renda total de no máximo R$ 218 por família. Também é importante que o candidato ao benefício social tenha uma conta ativa e com dados atualizados no sistema do Cadúnico do governo federal. Cumprindo os requisitos mencionados, basta aguardar pela seleção do Ministério do Desenvolvimento Social.

Quem tem direito ao Auxílio gás

Para ter direito ao repasse referente ao Auxílio gás nacional, o governo federal exige que o solicitante tenha renda total de até R$ 660, equivalente a meio salário mínimo. Assim como no Bolsa Família, o futuro beneficiário deve ter uma conta ativa e com dados atualizados no Cadúnico.

O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome ressalta ainda que é importante que a família a ser beneficiada precisa ter ao menos um integrante dentro do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Diferente do Bolsa Família, não é garantido que o candidato que cumpra todos os requisitos seja aprovado para receber os repasses, sendo necessário esperar pela seleção do Ministério.

Saiba os valores

Atualmente, o Bolsa Família paga a quantia mínima de R$ 600 por família. No entanto, o valor pode variar de acordo com o número de indivíduos que residem na mesma casa, e com o número de adicionais que o beneficiado tem direito.

No caso do Auxílio gás nacional, os pagamentos correspondem a 100% do preço médio nacional do botijão de gás no último semestre. No entanto, o valor de agosto ainda não foi divulgado, mas deverá ser em um valor próximo dos R$ 110.

O calendário do benefícios sociais

Tanto o auxílio gás como o Bolsa Família devem utilizar o mesmo calendário para pagamentos do mês de agosto. Saiba quando irá receber logo abaixo:

NIS com final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Beneficiados com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

NIS em final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Beneficiados de NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Beneficiados com NIS em final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS de final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Beneficiados com NIS de final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Beneficiados com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários de NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários NIS com final 0: 31 de agosto (quinta-feira).

Leia também: Inscrições abertas para receber a nova rodada do Vale Gás; veja quando