Aprenda a fazer 3 máscaras de vaselina para hidratar e rejuvenescer

A vaselina tem sido usada por vários séculos para aliviar feridas e queimaduras, o que comprova os seus benefícios para a pele, cabelos e até unhas! Além de poder aplicar a vaselina diretamente do frasco, também existem máscaras muito eficazes para a pele, que possuem pouquíssimos ingredientes e são preparadas na hora. Saiba mais detalhes sobres os diferentes tipos de máscaras de vaselina e como usar da melhor forma.

Máscaras de vaselina

Se chamarmos pelo nome original, você certamente não desconfiará que se trata da mesma coisa. Pois o Petrolato, um produto derivado do petróleo, é a mesma vaselina que tem sido usada ao longo dos tempos para aliviar feridas e queimaduras, trazendo valiosos benefícios aos cabelos, unhas e pele.

Com textura de cera, a vaselina é responsável por criar uma barreira protetora contra a poluição externa, retendo a umidade no rosto e retardando os sinais de envelhecimento, especialmente em dias mais frios.

Além da praticidade de aplicar a vaselina diretamente do frasco, também existem máscaras excelentes para a pele, que possuem pouquíssimos ingredientes e são preparadas na mesma hora. Quer testar e conquistar a pele de um bebê? Confira mais abaixo os tipos de máscaras de vaselina para diferentes regiões do rosto.

Máscara facial de vaselina

A vaselina é um ingrediente oclusivo, o que significa que não adiciona umidade à pele, mas evita sua perda como uma capa de chuva. Porém, para hidratar o rosto, sugerimos misturar 1 colher de sopa de aloe vera com ½ colher de sopa de vaselina e aplicar em todo o rosto previamente lavado, deixando agir por 15 minutos.

Passado o tempo, retire com água mais fria que morna e aplique os seus hidratantes, como de costume.

Máscara de vaselina para a área dos olhos

A vaselina é capaz de rejuvenescer a pele? Embora não elimine as rugas, pode atrasar os sinais de envelhecimento no contorno dos olhos.

Se quiser usar o petrolato nas máscaras, pegue um pouco nas mãos, esfregue até o produto esquentar e misture com algumas gotas de soro para os olhos. Aplique na pálpebra e ao redor dos olhos com uma massagem suave com o dedo anelar e, após 10 minutos, retire com água morna.

Máscara de vaselina para os lábios

A vaselina é um excelente ingrediente para reparar lábios secos e rachados, tanto que pode ser usada como qualquer protetor labial. Porém, temos um segredinho que vai deixar seus lábios lindos e que consiste em misturar apenas dois ingredientes: uma colher de chá de vaselina e ½ colher de chá de aveia em pó.

Misture-os até que ambos estejam integrados, esfregue-os suavemente nos lábios como um esfoliante e, quando não houver mais restos de pele morta, remova com um pano com água quente e aplique seu protetor labial favorito.

Recomendações para aplicar a máscara

Antes de correr para usar alguma dessas máscaras de vaselina citadas acima, siga as recomendações abaixo:

Limpe bem a pele antes de aplicar a vaselina. A limpeza deve ser dupla com removedor de maquiagem, limpador e toner para evitar a formação de bactérias.

Se você tem tendência à cravos ou espinhas, a vaselina não é para você, pois há o risco de obstruir os poros;

Faça um teste de contato 48 horas antes de aplicar no rosto para ter certeza de que não possui alergia à vaselina.

A vaselina para máscaras precisa ser de ótima qualidade e deve ser guardada em local fresco e seco.

Prepare-se para sua pele ficar mais macia, hidratada e bonita com essas máscaras!

