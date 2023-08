Risco à saúde e venda proibida: Anvisa SUSPENDE produtos com urgência dos mercados

A Anvisa é o órgão que regulamenta a comercialização de produtos alimentícios nos estabelecimentos, assim, caso detecte o mínimo problema, ou seja, que pode provocar algum dano à saúde, exige a interrupção imediata das vendas

Nesse contexto, em junho de 2023, proibiu a comercialização de determinadas marcas de água em Santa Catarina e de leite de caixa da marca Natville no Distrito Federal.

A Anvisa determinou a retirada imediata de uma marca de produtos dos supermercados em razão do alto risco à saúde da população.

Produtos suspensos pela Anvisa

Entre as marcas de água que tiveram suas vendas suspensas, estão: Carrefour, Qualitá, Attiva e Águas Raras. Valendo para água mineral natural com e sem gás.

Todas foram obtidas a partir das fontes Bananal e Bananal I, da empresa BCA Indústria e Comércio de Bebidas.

De acordo com dados do próprio site do órgão, foi constatada a presença de Coliformes Totais, Escherichia coli e Enterococus, extremamente prejudiciais à saúde.

Já no caso do leite, a empresa Laticínios Santa Maria não tinha autorização de produção por parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além de informações incorretas no rótulo das embalagens.

Em ambas as situações, a não retirada dos produtos das prateleiras dos supermercados e se a empresa não tomar as providências indicadas pela Anvisa, isso é considerado uma infração grave.

Por consequência, se as exigências determinadas pela Agência de Vigilância Sanitária não forem cumpridas, isso pode acarretar a aplicação de multas, não apenas aos estabelecimentos, mas também à empresa responsável.

Água contaminada e leite Nativille: riscos à saúde

O consumo de água contaminada pode causar sérios problemas de saúde, como infecções intestinais, diarreia, febre, entre outros.

Portanto, para quem comprou água das marcas mencionadas acima, é necessário a interrupção imediata e se possível, entrar em contato com o SAC da empresa, cujo número está no rótulo da embalagem.

Em relação ao leite da marca Natville, a suspensão atingiu o leite integral e o leite desnatado, além da embalagem de 25 quilos do soro de leite em pó.

Os lotes que foram retirados dos mercados foram os fabricados entre os meses de janeiro e maio de 2023, por conta da falta de condições de higiene e controle de qualidade.

A orientação é para os consumidores que adquiriram o leite desses lotes específicos, contatem o Serviço de Atendimento ao Cliente para obter as orientações necessárias.

O papel da Vigilância Sanitária

A fim de proteger a saúde da população, a Vigilância Sanitária tem o papel de fiscalizar estabelecimentos que produzem, transportam, manipulam, fabricam e comercializam alimentos.

Dessa forma, elimina os riscos à saúde por conta de alimentos contaminados ou produzidos sem seguir os protocolos exigidos.

No que diz respeito à Anvisa, no setor de alimentos, ela coordena, supervisiona e controla as atividades de registro, inspeção, fiscalização e controle de riscos.

Sendo assim, é o órgão responsável por determinar normas e padrões de qualidade.

Seu principal objetivo é garantir a segurança e qualidade dos alimentos, como o leite e a água citados acima, mas também ingredientes, matérias-primas, entre outros.

