6 cortes de cabelo para rejuvenescer qualquer mulher

Que um cabelo pode mudar completamente o visual de uma mulher para melhor ou para pior, não há como negar. No entanto, na hora de buscar cortes de cabelo que não apenas realce a beleza feminina como traga um ar de rejuvenescimento, tudo é permitido, seja se inspirar em celebridades com seus cabelos marcantes, seja acompanhando as dicas que separamos para você logo abaixo, com 6 cortes de cabelo que farão toda a diferença!

Cortes que rejuvenescem

Se você estiver sem ideias para mudar o visual e está aberta à sugestões, já adiantamos que os cortes desfiados são a melhor opção. Nos salões de beleza é o desfiado médio que tem feito mais sucesso, por ser dos mais novos, frescos, jovens e que se adequa à maioria das mulheres.

Mesmo assim, você ainda tem outras opções dentro do estilo de corte desfiado que, seja qual for que escolha, o sucesso é garantido. Confira logo abaixo os 6 melhores tipo de corte desfiado atuais:

Desfiado e repicado acima dos ombros

É um corte quem tem total inspiração na personagem Rachel da popular série ‘Friends’, estrelado pela atriz Jennifer Aniston. As camadas são perfeitamente definidas, leves, soltas, com muito movimento e a última camada fica na altura dos ombros. Fica perfeito para mulheres de qualquer idade.

Corte de cabelo desfiado Shaggy

É uma variante do popular corte longo desfiado. Nesse corte, se fazem camadas de diferentes tamanhos que variam do mais curto ao mais longo, e acabam por dar mais volume em todo o cabelo. Mulheres com cabelo muito fino e liso se adequam melhor a esse estilo de corte.

O ponto principal do corte shaggy são as camadas. Este estilo de corte é muito descontraído, que se consegue com camadas curtas e finas, principalmente na parte de cima da cabeça. Com estas camadas se alcança mais volume ao cabelo e um acabamento natural.

Corte Bob desfiado

Considerada como uma variação do lob bob ou do bob simples, o segredo está no estilo ou no tipo de desfiado que é feito no cabelo.

Neste tipo de cortes de cabelo, é feito o afinamento do cabelo em determinadas áreas com tesouras dentadas ou com uma máquina, trazendo leveza ao cabelo e conseguimos que ele se eleve imediatamente. Pode ser usado tanto na raiz, nas pontas ou na área do franja.

Corte Messy desfiado

O termo “messy” se refere a desarrumado, então com esta técnica de desfiado se busca tirar o máximo potencial natural do cabelo, ou seja, se você o cabelo da mulher é liso, desfia-se em diferentes partes do cabelo, desde o topo até a parte de baixo para conseguir uma aparência despojada.

Corte em camadas desfiadas

Para conseguir o máximo de volume e corpo ao seu cabelo, em geral, essa técnica de corte é feita em camadas. Este tipo de corte é uma nova versão do clássico shaggy, onde a franja e a camada superior do cabelo são cortadas mais curtas.

O corte renovado é muito mais volumoso, descontraído e esportivo. O segredo continua sendo o escalonamento, que é combinado com uma franja longa e ondas suaves.

Corte Wob desfiado

O Wob não é mais do que um penteado que aplica ondas e cachos no estilo 1980 à clássica franja Bob. Ideal para cabelos finos, se torna o corte perfeito para dar mais volume ao nosso cabelo.

