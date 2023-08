Se eu fosse você, jamais contaria estas 5 COISAS para ninguém

Hoje em dia, as pessoas têm costume de compartilhar tudo pela internet, pensamentos, sonhos, algo que aconteceu no dia, e devido a isso privacidade pode parecer um conceito estranho. Porém, essa prática de querer compartilhar tudo pelas redes sociais em excesso pode ser prejudicial.

Acompanhe a leitura abaixo e veja 5 coisas que você não deve compartilhar com ninguém.

5 coisas que você precisa guardar e não contar para niguém. Imagem: benzoix / FreePik

1. O conteúdo de sua vida privada

Não podemos negar que as redes sociais é uma ótima maneira de conseguir manter o contato com amigos e familiares, no entanto podem ser uma janela para a sua vida pessoal também, por isso é bom evitar uma superexposição digital, isso faz com que você perca a sua privacidade.

2. Segredos de outras pessoas

Se uma pessoa chegou até você e contou um segredo, isso significa que você é muito importante pra ela e que ela tem confiança em você, não quebre isso, respeite mantendo o segredo só para você.

3. Suas qualidades e virtudes

Hoje vivemos em um mundo que as pessoas são obcecadas por autodeclarações, tudo isso para que ela se senta uma pessoa valiosa por dentro, no entanto para você sentir isso não precisa de aplausos. As verdadeiras qualidades da pessoa aparecem por conta própria, sem precisar se expor ao máximo para descobrir. Por isso, preserve a sua humildade.

4. Seus problemas pessoais

É normal que toda pessoa tem os próprios desafios, porém compartilhar constantemente os seus problemas podem criar uma mentalidade negativa e afetar as suas interações sociais, por isso a nossa dica é para que você trabalha com suas dificuldades internamente ou procure uma ajuda de um profissional qualificado.

5. Seus planos futuros

Sonhar é muito bom, e muitas vezes queremos compartilhar os nossos sonhos com algumas pessoas, no entanto as vezes é melhor guardar somente para você. Se acontecer um feedback negativo, inveja, isso pode te frustrar e começar a se tornar um obstáculo para que você não prossiga e não alcance os seus sonhos. A regra é simples, pensa bem tudo que você vai falar e compartilhar com a pessoa, não são todas que podemos confiar.

Sabemos que pessoas tem melhores amigos, mas também sabemos que é uma exceção, não são todos que tem e que confiam. Por isso, guarde para você e ache o momento certo para compartilhar seus sonhos e desejos, pessoas certas vão te fazer crescer.

