Plantas medicinais que vale a pena ter em casa: 5 sugestões

Atualmente, quando algum membro da família sente uma dor de cabeça qual a primeira coisa que ele faz? vai até a farmácia e compra algum fármaco para aliviar a dor. Mas antigamente, isso não existia, todos os tratamentos eram realizados através de ervas e plantas, pensando nisso, vamos listar 5 plantas que são essenciais tê-las em sua horta particular, elas servem para prevenir várias doenças e combater doenças rotineiras, confira.

Quando usar uma planta medicinal?

Não será a planta medicinal que irá livrar os usuários de todas as doenças do mundo, elas servem para tratar algumas doenças e sintomas pontuais, outros, de fato precisam ser tratados por um médico especialista. Na antiguidade, quase todos os tratamentos eram feitos com ela, por conta que não havia outra opção.

Mas agora, já há fármacos especiais apenas para combater certas doenças e infecções, além de diminuir consideravelmente o risco de efeitos colaterais não desejados. Mas ao sentir uma dor de cabeça ou na barriga, optar por uma planta pode ser um caminho mais curto.

E antes de usar alguma das plantas que serão citadas, é importante pesquisar qual o preparo correto.

Estas plantas são excelentes para ações anti-inflamatórias

A camomila com suas flores brancas e com um cheiro ímpar, possui propriedades ansiolíticas, isto é, que são capazes de tranquilizar os pacientes. Ela auxilia na tensão e melhora consideravelmente o sono, além de possuir efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios.

O alecrim também é uma excelente escolha, pois ingerir o chá feito com a planta, pode combater os principais vírus e bactérias que podem causar infecções. Já o óleo da planta, pode ser usado para o combate de feridas na parte mais superficial da pele.

E também há o famoso chá de boldo, provavelmente, quase todos os brasileiros já tomaram o chá alguma vez na vida. Ele serve para combater os sintomas da azia e da má digestão, além de problemas no fígado. Mas um dos usos mais frequentes dele, é no combate dos efeitos de bebidas alcoólicas.

As duas próximas plantas são amplamentes usadas para problemas intestinais

Já o chá da folha de Hortelã, é excelente para combater parasitas que ficam no intestino, como giardia e ameba, além disso, para mulheres que estão amamentando, o chá também serve para aumentar a produção de leite.

Por fim, há o chá da erva-cidreira, que é um importante aliado no combate à insônia, pois combate a ansiedade e o nervosismo, o que acarreta em um relaxamento do corpo e um sono bem mais tranquilo.

Ela também possui propriedades que ajudam em problemas digestivos e o seu cultivo é bem fácil, pode ficar em locais onde há uma pequena sombra, apenas.

Portanto, essa são as melhores plantas para se ter em casa e usá-las no combate de várias doenças. Caso queira plantá-las em sua casa, pode-se achar facilmente as sementes delas em casas de produtos naturais.