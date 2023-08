Tornando-se uma das plataformas mais importante para os brasileiros, o Caixa Tem possui dezenas de benefícios que vão muito mais além ao repasse mensal dos recursos sociais pagos pelo Governo Federal. O Caixa Tem possui linhas exclusivas de crédito, cartões e muito mais direcionados aos clientes. Sejam clientes sociais ou não, as possibilidades estão disponíveis para todos! O alvo da vez é o cartão de crédito Caixa Tem com uma novidade exclusiva para os seus clientes.

Cartão de crédito com BENEFÍCIO está disponível pelo Caixa Tem | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Cartão de crédito Caixa Tem

Trata-se de um cartão de crédito exclusivo da Caixa. Disponibilizado através do Caixa Tem, esse cartão não terá anuidade e possuíra limite diferenciado de acordo com a renda mensal do titular. Podendo ser usado nas versões débito e crédito, auxiliando bastante no cotidiano dos beneficiários.

Uma das vantagens mais nítidas do Caixa Tem é a possibilidade de usá-lo sem pagar qualquer taxa de anuidade. Alguns cartões cobram mais de R$ 14,50 todos os meses somente de taxas de anuidade e manutenção. Além disso, é possível parcelar dezenas de compras sem juros — o que aumenta bastante o poder de compra do brasileiro.

Possui a tecnologia contactless e possibilita o pagamento de compras através da aproximação. E por fim: é possível usar o cartão de crédito Caixa Tem em qualquer lugar do mundo — haja vista que o cartão também é internacional. Podendo gerar inúmeros cartões virtuais para contas avulsas.

A bandeira do cartão é a Elo, logo, é possível participar do programa de pontos da empresa. Bem como a Visa possui o programa de pontos Vai de Visa.

Leia mais: Pagamento em 90 DIAS: quanto dá para pegar emprestado no Nubank

Passo a passo de como contratar

O passo a passo é bem simples. É necessário que o titular seja cliente Caixa Tem a fim de que tenha mais facilidade durante o processo de cadastro e pedido do cartão Caixa Tem.

Entre na loja de aplicativos;

Procure por ‘Caixa Tem’;

Clique em ‘Instalar’;

Faça login ou cadastro;

Dentro do aplicativo, clique em ‘Cartão Caixa Tem’;

Preencha as informações, anexe os documentos e aguarde a análise.

Pronto! O procedimento é simplificado e o cliente precisará apenas passar por uma pré-análise que acontece em questão de minutos. Caso seja aprovado, o cartão já poderá ser usado em sua versão virtual e posteriormente em sua versão física ao chegar na casa do titular.

Não é necessário pagar nenhuma taxa de adesão e o procedimento é simplificado para ambos os usuários. Mais detalhes e informações podem ser consultados diretamente pela aba de suporte do aplicativo.

Por fim: o cartão está disponível para todos os brasileiros interessados e que possuam conta no Caixa Tem. Sendo importante ter um bom relacionamento com o banco a fim de conseguir ter acesso a esse cartão e tantos outros benefícios oferecidos.

Leia mais: Caixa aumenta verba do FGTS para comprar casa e anuncia SUPENSÃO de parcela