Como aprende inglês com o ChatGPT; faça o teste

Desde quando foi lançada a inteligência artificial (IA) com o ChatGPT, chegou uma nova onda de debate. Tem pessoas que falam que o chatbot deixará os usuários dependentes da tecnologia ou que vai começar a substituir alguns trabalhos que precisa de humanos para acontecer, mais já outros pensam que essa ferramenta vai ajudar muito nas tarefas consideradas automáticas.

Ou seja, uma pessoa que faz o uso do recurso como assistente ou mentor para aprender algo pode conseguir se destacar profissionalmente e, atualmente, muitos usuários poderão usar o assistente virtual para conseguir aprender inglês sozinho, já que esse dispositivo recebe treinamentos em alguns idiomas, isso pode ajudar quem busca aprender uma língua, mas não tem condições de pagar uma aula.

De acordo com as informações do portal Olhar Digital, os usuários que desejam usar essa ferramenta para aprender uma nova língua pode contar com a ajuda da Inteligência Artificial. Lembrando que com essa popularidade da tecnologia, os estudantes do idioma agora terão plataformas com chatbot específicos, como por exmeplo LangAI e Replika.

confira que a ferramenta ChatGPT pode te ajudar a aprender inglês. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Para as pessoas que não tem familiaridade com essas ferramentas novas, a nossa orientação é começar pelo ChatGPT. Confira as dicas no texto abaixo.

ChatGPT para aprender inglês

Para uma pessoa que é iniciante no idioma é preciso informar isso para o chatbot qual o nível de conhecimento que tem para ficar mais fácil de acessar a ferramenta auxiliar, um dos prompts que pode ajudar é pedir que a ferramenta de alguns exemplos para iniciar uma conversa.

Essa prática de conversação com algum nativo também é uma prática que essa ferramenta oferece, é um ótimo início para aprender inglês. Uma dica que podemos destacar é que escolher um tema e começar a conversar com a máquina, mas se você é uma pessoa que está aprendendo sobre gramática ou escrita, pode pedir para que o chat forneça a você correções e feedbacks.

Vale ressaltar que até mesmo o vocabulário pode ser ampliado com uma ajuda da criação da OpenAI. Assim o usuário pode solicitar a tradução de algumas passagens e ir aprendendo algumas palavras novas. Se o internauta preferir estudar por exercícios, pode pedir que um assistente elabore o conteúdo.

O usuário pode pedir um texto detalhado com o nível de dificuldade, como por exemplo perguntas de múltiplas escolhas ou dissertativas, e também qual o tema dessas questões.

Veja também: Por que os humanos estão deixando o ChatGPT mais “burro”?

Pessoas poderão contar com vários aplicativos

Como foi destacado acima, a popularidade da ferramenta chatbot já inspirou criação de novos apps, como por exemplo o Replika, onde a pessoa pode praticar a conversação com um robô e também o app LangAI que a pessoa pode ter respostas naturais na conversa e feedbacks.

Veja também: ChatGPT revela estratégia para ganhar R$ 1.000 todos os dias