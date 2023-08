5 óleos que fazem as sobrancelhas crescerem MUITO

As sobrancelhas são um detalhe muito importante do rosto de uma pessoa, ela faz a total diferença para ter harmonia com dimensão total, ou seja, são a moldura do nosso rosto, por isso que usar óleos naturais podem ajudá-las a crescer e ter a oportunidade de deixar o formato que você deseja e que mais combina com o seu rosto. Ou seja, se você quer as sobrancelhas mias cheias ou finas, os óleos naturais podem te ajudar a aumentar o comprimento e espessura, como se fosse um sérum natural.

conheça 5 óleos que podem ajudar sua sobrancelha. Imagem: drobotdean / FreePik

5 óleos naturais para conseguir fazer a sobrancelha crescer

Azeite de oliva

O azeite de oliva possui vitamina A e E que ajuda no estímulo ao crescimento saudável do cabelo e também da tão querida sobrancelhas. Para aplicar é bem fácil, aplique somente algumas gotas com ajuda de um cotonete e massageie as sobrancelhas por alguns minutos.

Óleo essencial de alecrim

Se você é uma pessoa que gosta de sobrancelhas grossas e pretende ter uma, esse é um dos melhores óleos essenciais para conseguir ter esse resultado, pois ele ajuda no crescimento e espessura do pelo além de manter as sobrancelhas hidratadas.

Para aplicar também é fácil, dilui esse óleo com um óleo de coco ou azeitona, ou também tem como preparar um tônico de alecrim com gotas do óleo.

Óleo de amendoa doce

Esse óleo tem uma alta porcentagem de antioxidantes e vitamina E. É um óleo natural, mas que também é eficaz para o crescimento de cabelos, sobrancelhas e cílios. Massageie o óleo por alguns minutos nos cabelos e no rosto completamente limpo e enxágue depois com água morna.

Veja também: “Moda alienígena”: por que a nova geração está arrancando a sobrancelha?

Óleo essencial de lavanda

Dentro das opções de óleos que estamos destacamos, não poderíamos deixar de mencionar o óleo que é derivado de lavanda. Pois esse óleo ajuda a produzir mais folículos pilosos para engrossar e fortalecer os pelos das sobrancelhas. Além disso, as pessoas podem adicionar algumas gotas de óleo no shampoo para obter um cheiro bom e relaxar e ter cabelos mais longos.

Óleo de jojoba

O óleo de jojoba é um dos óleos para sobrancelhas mais hidrante além de ter incríveis propriedades regenerativas, pode aplicar constantemente para nutrir e desbloquear os folículos pilosos para ajudar as sobrancelhas a cresceram mais grossas.

As sobrancelhas é o ponto chave do rosto da mulher, algumas apostam nas mais grossas, que é a tendência do momento, mas algumas também gostam de mais finas. O estilo é você escolher qual combina mais com você.

Veja também: Ingrediente milagroso remove as manchas de óleo rapidinho