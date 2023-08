Aviso: CadÚnico anuncia mudanças para manter benefícios

Recebe benefícios do CadÚnico? A luz no fim do túnel para as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social pode estar no novo Programa Bolsa Família ou no Programa Auxílio Gás dos Brasileiros. Para acessar esses benefícios, entretanto, existe um pré-requisito fundamental: a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal. Enquanto isso, mudanças importantes estão sendo projetadas para esse cadastro que deve passar por uma modernização para melhor atender às necessidades das famílias que necessitam desses programas.

O CadÚnico é essencial para garantir benefícios sociais a famílias vulneráveis. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Evite perder o acesso aos benefícios do CadÚnico

O CadÚnico, o coração do sistema de benefícios sociais do Brasil, é uma base de dados administrada pelo governo federal que agrega informações de famílias que buscam auxílios governamentais. Em uso há anos pelos governos federal, estadual e municipal, o CadÚnico serve como uma ferramenta valiosa para identificar e mapear as famílias em situação de vulnerabilidade em suas respectivas regiões, abrindo caminho para assistência social adequada que possa mudar o rumo dessas vidas.

Para ingressar no Cadastro Único e começar a receber os benefícios, é necessário que essas famílias em vulnerabilidade busquem o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) ou o departamento de assistência social de suas prefeituras. Ali, serão solicitados documentos de identificação de todos os membros do grupo familiar, além de comprovantes de renda e residência, para que seja demonstrada a real situação da família.

As famílias, ao se registrarem, precisam responder uma série de perguntas, originalmente formuladas quando o CadÚnico foi criado. Elas versam sobre as condições de vida da família, tais como o número de cômodos da casa, a quantidade de banheiros, quais eletrodomésticos e eletroeletrônicos a família possui, entre outros aspectos. No entanto, essas perguntas não sofreram atualização ao longo do tempo, tornando-se desalinhadas com a realidade vivida por muitas famílias hoje.

Diante desse cenário, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) anunciou mudanças substanciais no CadÚnico. Revelado recentemente pela secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único (Sagicad) do Ministério do Desenvolvimento Social, Letícia Bartholo, as perguntas do CadÚnico serão atualizadas para refletir melhor o contexto atual vivido pelas famílias. Além disso, a agilidade no processamento dos dados informados ao CadÚnico será aprimorada, possibilitando atualizações mais eficazes nos programas de benefícios, como o Bolsa Família.

Mudanças não são imediatas

No entanto, essas mudanças, embora necessárias e urgentes, não serão implementadas imediatamente. De acordo com a secretária, o ministério começou a trabalhar recentemente nessa atualização, e o processo ainda levará algum tempo para ser totalmente concluído. A previsão é de que os primeiros resultados dessas mudanças sejam divulgados apenas em 2025.

Enquanto isso, apesar das alterações previstas, o Ministério do Desenvolvimento Social confirmou que os pagamentos do novo programa Bolsa Família deste mês de agosto serão realizados normalmente e de acordo com o cronograma já estabelecido. Assim, as mais de 20 milhões de famílias beneficiadas pelo programa devem começar a receber seus benefícios no dia 18 de agosto, com os depósitos seguindo até o dia 31, dependendo do final do Número de Identificação Social (NIS) de cada família beneficiada.

