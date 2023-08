Sem conta bancária, e agora? Como governo faz para pagar benefício

O Bolsa Família, principal programa ao combate a fome e à desigualdade no país, foi reformulado com a entrada do novo governo Lula (PT). Diante das novas regras, o programa conta com o pagamento padrão de R$ 600 para as famílias inscritas, que possuem renda per capita (por pessoa) de até R$ 218 mensais. Porém, muitas dessas famílias ainda tem dúvidas sobre o recebimento do valor.

À princípio, se você está regular no programa, não precisa se preocupar em abrir uma conta bancária. Se o cadastro estiver todo preenchido corretamente e com o CPF do responsável da família certinho, automaticamente será criada uma Conta Poupança Social Digital. É nessa conta que vão cair os pagamentos mensais do benefício.

E o melhor é que essa conta não tem nenhum custo, ou seja, você não precisa pagar nenhuma tarifa para mantê-la. Agora, se por acaso as informações fornecidas no cadastro não estiverem completas, será aberta uma conta mais simples apenas para o pagamento do benefício.

Vale ressaltar que a partir do próximo mês (agosto), o benefício será acrescido de 4 adicionais, que são:

R$ 50 para adolescentes entre 12 e 18 anos;

R$ 50 para gestantes e lactantes;

R$ 150 para crianças de até seis anos;

R$ 112, aproximadamente, para o vale gás.

Sem conta bancária para receber? Fique atento. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bolsa Família para agosto

Com os pagamentos encerrados hoje para o NIS 0 (Número de Identificação Social), o programa segue para o próximo mês com o mesmo padrão de pagamentos. Veja o calendário completo:

NIS final 1: 18 de agosto;

NIS final 2: 21 de agosto;

NIS final 3: 22 de agosto;

NIS final 4: 23 de agosto;

NIS final 5: 24 de agosto;

NIS final 6: 25 de agosto;

NIS final 7: 28 de agosto;

NIS final 8: 29 de agosto;

NIS final 9: 30 de agosto;

NIS final 0: 31 de agosto.

Busca ativa do bolsa família agosto: Veja como funciona

Com o programa de Busca Ativa, o Governo Federal envia assistente sociais treinados para procurar famílias que moram em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos. Esses assistentes entrevistam as famílias para verificar se elas estão aptas para o recebimento dos programas sociais, incluindo o Bolsa Família.

Caso a família esteja apta, os assistentes realizam um cadastramento. Por meio desse cadastro, a família é incluída no Cadastro Único (CadÚnico). Além disso, as famílias são inseridas na fila de espera do programa Bolsa Família, podendo vir a receber a transferência de renda no próximo mês.

