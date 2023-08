4 SIGNOS podem ganhar na Mega-Sena! Veja a previsão

Se você ainda teve a almejada sorte em ganhar uma graninha em alguma loteria, talvez seja a hora de apelar para os astros. E segundo a astrologia, neste exato período, quatro signos estão com a sorte ao seu favor e podem ter boas surpresas se resolverem fazer aquela ‘fézinha’ nesta semana em que o prêmio da Mega-Sena está acumulado em aproximadamente R$ 50 milhões. Veja mais abaixo o que dizem os astros sobre a sua sorte.

Ficar rico com “uma forcinha” da astrologia é possível | Imagem: user15285612 / freepik.com

Sorte nos signos

A cada concurso acumulado da Mega-Sena, os olhos dos sonhadores brilham ao ser imaginarem como futuros novos milionários. Se você se identifica como um deles, pode estar pensando o porquê de ainda ter sido o felizardo e faturar uma das muitas boladas distribuídas pela loteria federal.

Apostar em jogos lotéricos normalmente está relacionado a ter sorte ou não, mas não é coincidência que o termo formal desta prática seja jogos de azar. Afinal de contas, quantas pessoas você conhece que já ganharam em alguma loteria? As chances não apenas são difíceis, como olhar as probabilidades matemáticas pode ser algo desanimador. A verdade é que a sorte é apenas uma pequena parte da equação, mas isso pode mudar em breve para as pessoas de quatro signos.

Não há um truque que garanta quais serão os números sorteados a cada concurso. A participação em jogos de azar deve ser algo bem pensado e feito com cautela, pois uma empolgação não apenas pode se tornar um vício, como pode comprometer seu orçamento, desviando o seu dinheiro do que realmente importa.

Os astros vão ajudar

Muitos acreditam que quem joga com mais frequência tem mais chances de ter algum sucesso nas loterias. Essa crença leva muitos apostadores a participarem regularmente e, consequentemente, até aumentam as suas chances de ganhar, mas isso não significa que a pessoa tem mais sorte do que as outras. Persistência e sorte são coisas totalmente diferentes.

E na hora de jogar, a escolha dos números tem os mais variados motivos. Alguns preferem jogar números específicos ou combinações que considerem de sorte por terem um significado especial, como a data de casamento, aniversário dos filhos ou alguma data importante em sua vida pessoal. Segundo a astrologia, as pessoas de alguns signos devem apostar na loteria, pois estarão com sorte nos jogos. Confira abaixo o que os astros dizem sobre a sua sorte nas apostas:

Áries: O otimismo pode ser o grande aliado delas na Mega-Sena. Confiem e escolham bons números.

Leão: os leoninos têm confiança para dar e vender, e isso pode ser um ponto a favor na hora de escolher os seis números da Mega-Sena. Eles também estão sempre focados em novas conquistas e vão se dedicar ao máximo em tudo o que fizerem. Está aí uma ótima chance para ganhar na loteria e mudar de vida.

Sagitário: A paixão por aventura dos destemidos sagitarianos pode fazer com que eles invistam em jogos de azar e tenham sorte como resultado dessa ousadia. A hora é agora para tentar.

Peixes: intuição é a chave na hora de escolher os números da sorte. O momento para ficar rico pode estar mais próximo do que os piscianos imaginam.

