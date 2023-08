Adeus, WhatsApp! 35 celulares perderam, para sempre, acesso ao app

O WhatsApp, aplicativo de troca de mensagens mais baixado no mundo, vai parar de funcionar para 35 aparelhos a partir desta segunda-feira (31/7). O fim do suporte ocorre em decorrência da idade do aparelho, que acaba deixando de receber as atualizações necessárias para manter o serviço funcionando. Saiba mais abaixo os detalhes dessa mudança e qual sua opção para não ficar sem aplicativo de mensagens.

WhatsApp deixará de funcionar em 35 aparelhos a partir desta segunda-feira (31). Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

WhatsApp descarta ‘antiguidades’

Os aplicativos andam a passos largos para acompanhar em total sincronia a tecnologia dos smartphones lançados anualmente ao redor do mundo. Isso significa que saudosistas que não trocam seu aparelho por nada, serão praticamente obrigados a abrir mão do já considerado ‘velho’ smartphone de guerra, se quiserem usufruir de apps famosos, como é o caso do WhatsApp.

Segundo representantes da Meta, dona do aplicativo de mensagens, a plataforma deixará de dar suporte aos aparelhos divulgados pela empresa em comunicado, os quais eles já consideram ultrapassados.

A Meta explicou, também, que celulares equipados com uma versão anterior ao Android 4.1 não terão mais a capacidade de fazer o aplicativo funcionar corretamente. A lista conta com celulares de diversas fabricantes, como Apple, Samsung, LG, Huawei e outras marcas. Entretanto, a marca com mais aparelhos na lista é a LG, com 15 modelos que terão o fim do suporte do WhatsApp.

A Samsung, Apple e Huawei também foram atingidas, mas de forma menos intensa que a concorrente. De qualquer maneira, a Meta destaca que celulares equipados com uma versão anterior ao Android 4.1 não terão mais a capacidade de fazer o aplicativo funcionar corretamente.

Os donos dos aparelhos que serão afetados precisarão buscar por alternativas para manter o aplicativo rodando, seja adotando um novo aplicativo de troca de mensagens ou inevitavelmente trocando de aparelho.

Outra solução possível para impedir que o aplicativo deixe de funcionar em seu aparelho é desativar as atualizações automáticas do app. Isso pode ser capaz de prolongar um pouco a troca de aparelho bem como sua vida útil, mesmo que o prazo já tenha sido extrapolado. Entretanto, é natural que ele não funcione mais cedo ou mais tarde.. Confira logo abaixo a lista completa dos aparelhos onde o WhatsApp deixará de funcionar.

Leia mais: Fale com o suporte do WhatsApp diretamente seguindo estes passos

Veja a lista completa de aparelhos que deixarão de funcionar:

Samsung

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

iPhone

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Huawei

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

LG

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Outras marcas

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

Leia também: Fale com o suporte do WhatsApp diretamente seguindo estes passos