Novo logotipo do Twitter de Elon Musk desperta alerta de pornografia

Twitter tem um novo (e polêmico) logotipo – O universo digital se agitou esta semana com uma mudança inesperada: a transformação do Twitter, a popular plataforma de microblogging, em X, cortesia de seu recém-chegado proprietário, Elon Musk. No entanto, a mudança de identidade visual da plataforma despertou a atenção do software de segurança do Microsoft Edge, que percebeu a atualização como uma possível tentativa de fraude. Essa interação entre a renovação da marca do Twitter e o Microsoft Edge demonstra a complexidade e a sensibilidade dos sistemas de segurança em navegadores da web.

O logotipo do Twitter foi alterado por Elon Musk, dividindo opiniões e levantando alerta de segurança no Microsoft Edge. Foto: divulgação

Elon Musk mudou o logotipo clássico do Twitter

O navegador Microsoft Edge é equipado com um recurso de segurança que monitora as alterações no nome ou ícone de um Progressive Web App (PWA), um tipo de aplicativo que, embora construído com ferramentas web, opera como programas nativos de sistemas operacionais. Esse recurso é especialmente eficaz na detecção de tentativas potenciais de golpes ou fraudes, emitindo alertas para os usuários quando detecta alterações significativas em PWAs. Navegadores baseados em Chromium, como o próprio Edge, o Chrome e o Brave, entre outros, são capazes de instalar PWAs, tornando esse recurso de segurança um aspecto fundamental do ecossistema de navegadores da web.

Quando a nova identidade visual do Twitter, agora X, foi lançada, o Microsoft Edge sinalizou a alteração para os usuários que tinham o Twitter instalado como PWA. Em uma tradução aproximada, a mensagem exibida dizia: “Confira a atualização de ícone. Se este aplicativo está tentando fazer você acreditar que é um aplicativo diferente, desinstale-o”. Este aviso é acionado porque o icônico passarinho azul que antes simbolizava o Twitter foi substituído por um ‘X’ preto. A segurança é crucial em um ambiente digital onde aplicativos web mal-intencionados podem se disfarçar de legítimos e roubar dados importantes dos usuários.

Embora esse recurso de segurança também esteja presente no Google Chrome desde 2021, os relatos de alertas desse tipo foram associados apenas ao Microsoft Edge até agora. Inicialmente, o recurso era opcional e precisava ser ativado por meio da página de “Flags”, que hospeda recursos experimentais, mas agora é um recurso padrão. De qualquer forma, se esse aviso aparecer, os usuários podem ficar tranquilos e simplesmente clicar em ‘OK’. A mudança de nome do Twitter para X e a atualização de seu ícone não são uma tentativa de engano.

Super aplicativo

Elon Musk, o proprietário do Twitter, anunciou a mudança de nome para X no domingo, 23 de julho, como parte de um esforço para transformar o Twitter em um “super aplicativo”, capaz de hospedar uma variedade de serviços, incluindo pagamentos e serviços bancários. Já se esperava essa mudança desde que, em abril, a empresa Twitter, Inc. foi dissolvida e a plataforma passou a ser administrada pela X Corp. Além disso, Musk já havia mencionado a intenção de criar um super aplicativo em outubro de 2022, logo após adquirir a plataforma.

No entanto, a mudança de nome para X pode resultar em complicações legais para a empresa. De acordo com a Reuters, várias empresas, incluindo Meta e Microsoft, já possuem o ‘X’ como uma marca registrada. As implicações legais desta mudança ainda estão por ser exploradas, mas o episódio com o Microsoft Edge já serve como uma amostra das possíveis repercussões da metamorfose do Twitter em X no cenário digital.

