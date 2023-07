Focada no Brasil, Samsung quer impedir roubos de celulares; entenda

Samsung quer combater roubos de celulares com esta novidade – A Samsung revelou o lançamento do serviço Cadeado Galaxy no Brasil, uma ferramenta de segurança destinada a auxiliar os usuários em situações de roubo de celular. Este serviço, que proporciona uma camada extra de segurança aos usuários, está disponível mediante uma taxa mensal e oferece canais avançados de comunicação para facilitar o bloqueio imediato do aparelho em situações emergenciais. A eficiência do serviço foi demonstrada em um evento na sede da Samsung em São Paulo, onde o processo de bloqueio foi concluído em questão de minutos.

A Samsung lançou o serviço Cadeado Galaxy para proteger celulares em caso de roubo. Foto: divulgação

Celulares da Samsung agora contam com aliado de segurança

O Cadeado Galaxy é um acréscimo ao que já é oferecido atualmente na interface de usuário One UI e no sistema operacional Android. Eduardo Santos, diretor de vendas corporativas da Samsung, em entrevista ao Tecnoblog, enfatizou que o serviço pago utiliza uma infraestrutura especial para operar com agilidade. O mecanismo de bloqueio do serviço utiliza o IMEI principal do dispositivo e é reforçado pelo Knox, uma solução de segurança cibernética da Samsung que tem uma presença consolidada no mercado de tecnologia há uma década.

Veja também: Como usar o celular para fazer DINHEIRO EXTRA? 10 apps que funcionam

O processo para bloquear um celular por meio do Cadeado Galaxy é bastante direto. Em uma demonstração prática, o serviço mostrou-se eficaz e rápido na execução do bloqueio do dispositivo. Para iniciar o processo, o consumidor deve ligar para o número de atendimento ao cliente ou acessar o site cadeadogalaxy.com.br. Será necessário fornecer o CPF e o PIN que autorizam o bloqueio. A Samsung salienta que os usuários devem se inscrever antecipadamente no programa para garantir que o serviço esteja disponível no caso de um roubo de smartphone.

Uma consideração crucial é que o serviço Cadeado Galaxy requer acesso à internet, seja através de Wi-Fi ou rede de dados móveis. Por exemplo, se o ladrão conseguir o smartphone do usuário e ativar o Modo Avião, o dispositivo será bloqueado na primeira vez que se conectar à internet. De acordo com Santos, testes foram conduzidos simulando condições reais de roubo de telefone. Ele observa que a Samsung já oferece o bloqueio tradicional de telefone e a tecnologia SmartThings, que é capaz de rastrear o telefone mesmo quando está offline. Assim, o Cadeado Galaxy atua como um serviço extra para os usuários.

Compatibilidade e custo

O Cadeado Galaxy é compatível com dispositivos Android 10 ou superiores, com sistema original da Samsung, fabricados no Brasil e que não estejam vinculados a outra gestão corporativa, uma situação comum em grandes empresas.

Quanto ao custo do Cadeado Galaxy, é importante notar que este é um serviço online pago. A Samsung decidiu isentar a maioria dos consumidores de seus smartphones premium da taxa mensal durante dois anos. Entre esses modelos estão o Galaxy S23 5G, S23+ 5G e S23 Ultra 5G, Galaxy S22 5G, S22+ 5G e S22 Ultra 5G, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy Z Fold 4 5G, Galaxy Z Fold 3 5G, e o Galaxy Z Flip 4 e Z Flip 4 5G. Para outros modelos, o serviço é oferecido por R$ 39,90 por um ano ou R$ 59,90 por dois anos. Os pagamentos podem ser feitos via cartão de crédito ou Pix. Com esta iniciativa, a Samsung reafirma o seu compromisso com a segurança dos usuários no Brasil.

Veja também: ADEUS, 3G! Milhões de celulares Android e iOS perderão a conexão