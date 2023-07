Péssima notícias sobre o Vale Gás de agosto deixa beneficiários apreensivos

Apesar de já ter sido confirmada uma nova rodada de pagamentos do Vale Gás, beneficiários temem que o pior possa acontecer devido a um grande e antigo problema, já nem todos os brasileiros que tem direito ao benefício receberão os repasses, colocando em dúvida mais uma vez a finalidade da existência do programa de transferência de renda do governo federal. Saiba mais detalhes sobre o programa e o que fazer para garantir o recebimento logo abaixo.

Vale Gás em agosto

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), responsável pelos pagamentos do novo Programa Auxílio Gás, realizará uma nova rodada de repasses do programa na segunda quinzena do mês de agosto, atendendo pelo menos seis milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social inscritas no cadastro Único (CadÚnico).

Contudo, apesar de se tratar de uma nova rodada, os próximos pagamentos do programa de transferência de renda para a compra do botijão de gás de cozinha deverão acontecer com um grande e antigo problema, pois nem todos os brasileiros que tem direito ao benefício receberão os repasses, colocando em dúvida mais uma vez a finalidade da existência do programa.

Saiba a seguir a verdadeira situação do programa social e o porquê do benefício não ser pago a todos que preenchem os requisitos necessários.

Muita demanda e pouco recurso

De acordo com as regras oficiais do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, deveriam receber o benefício a cada dois meses as famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até R$660 por pessoa. Somente este grupo já representa por volta de 40 milhões de famílias, muitas delas também beneficiárias do novo Programa Bolsa Família, pago atualmente para quase 21 milhões de beneficiários.

Além disso, também deveriam ter acesso aos pagamentos bimestrais do programa os grupo familiares que possuem entre os seus integrantes alguma pessoa que seja beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC), mesmo que a família não esteja inscrita no CadÚnico. E por fim, também deveriam receber todas as famílias com mulheres vítimas de violência doméstica.

No entanto, por se tratar de um número gigante de prováveis beneficiários, os recursos necessários para pagar a todos também precisariam ser grandes. Porém, todos os anos são destinados valores pequenos para os pagamentos do benefício, situação que impede que os repasses sejam feitos para todos, e por isso, de pelo menos 40 milhões de potenciais beneficiários, somente seis milhões recebem de fato.

Estes pagamentos são realizados de acordo com alguns filtros, que elegem automaticamente os beneficiários baseado em algumas prioridades. Dessa forma, o governo repassa os valores para as famílias com a menor renda familiar por pessoa, para as famílias que são muito grandes, para as famílias que moram nos municípios mais carentes do país, e para famílias com vítimas de violência doméstica.

Portanto, novamente neste mês de agosto os pagamentos do Programa Auxílio Gás serão repassados para um número menor de famílias do que as de fato deveriam receber. Devido a falta de recursos, novas famílias não serão incluídas ao programa nesta rodada, e portanto, somente quem já recebeu o benefício em junho deverá receber neste mês.

Pagamentos do Auxílio Gás em agosto

Em agosto, de acordo com o calendário oficial de pagamentos divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, os repasses do Programa Auxílio Gás acontecerão a partir do dia 18, devendo terminar somente no final do mês, no dia 31. Confira abaixo todas as datas nas quais as famílias receberão:

NIS de final 1 – depósito na conta em 18 de agosto;

NIS de final 2 – depósito na conta em 21 de agosto (valores serão disponibilizados no sábado, dia 19/08);

NIS de final 3 – depósito na conta em 22 de agosto;

NIS de final 4 – depósito na conta em 23 de agosto;

NIS de final 5 – depósito na conta em 24 de agosto;

NIS de final 6 – depósito na conta em 25 de agosto;

NIS de final 7 – depósito na conta em 28 de agosto (valores serão disponibilizados no sábado, dia 26/08);

NIS de final 8 – depósito na conta em 29 de agosto;

NIS de final 9 – depósito na conta em 30 de agosto;

NIS de final 0 – depósito na conta em 31 de agosto.

Vale lembrar que todos os pagamentos do Auxílio Gás são repassados junto aos pagamentos do novo Bolsa Família, através do aplicativo Caixa Tem, cartões do programa, e agências da Caixa.

