Fale com o suporte do WhatsApp diretamente seguindo estes passos

Suporte do WhatsApp – A popularidade do WhatsApp como plataforma de mensagens trouxe consigo a necessidade de um suporte eficiente e rápido aos usuários, que pode ser acessado de várias maneiras: através do próprio aplicativo, utilizando o formulário disponível no site do mensageiro ou via e-mail. É importante mencionar que o WhatsApp não oferece suporte por telefone.

O WhatsApp oferece suporte por meio do próprio aplicativo, em Ajuda das Configurações, ou por e-mail. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Entre em contato com o suporte do WhatsApp

Para quem deseja entrar em contato com a equipe de suporte do WhatsApp, o processo é bastante simples. O primeiro passo é acessar o menu de configurações do aplicativo, que pode ser encontrado clicando no ícone com os três tracinhos no canto superior direito para usuários de Android ou na aba inferior para usuários de iPhone. Dentro do menu de configurações, o usuário deve selecionar o campo “Ajuda”, o que os direcionará para outro menu. Em seguida, a opção “Fale conosco” deve ser selecionada.

Nesta seção, o usuário pode descrever seu problema no campo disponível. É recomendável ser objetivo ao descrever o problema para que a resposta da equipe de suporte seja mais assertiva. Após a conclusão da mensagem, o usuário deve clicar no botão “avançar” e aguardar a resposta do WhatsApp.

É importante notar que, no campo “Fale conosco”, o usuário tem a opção de compartilhar informações técnicas do seu aparelho, como o modelo e as configurações. Embora essa decisão seja deixada ao critério do usuário, o WhatsApp afirma que essas informações podem ser úteis para resolver problemas.

Após o envio da solicitação de suporte, o WhatsApp pode responder via uma conversa no próprio aplicativo ou via e-mail.

No entanto, se o usuário perdeu o acesso ao WhatsApp ou ao celular e precisa solicitar suporte, é possível contatar a equipe de suporte através do site. O usuário deve acessar www.whatsapp.com/contact e escolher a opção mais adequada. Para usuários do WhatsApp convencional, a opção “Suporte para o WhatsApp Messenger” deve ser selecionada. Neste formulário, o usuário deverá fornecer o número de telefone, e-mail e sistema operacional onde o WhatsApp foi instalado, além de escrever sua solicitação na caixa de texto. Após preencher as informações necessárias, basta clicar em “Enviar pergunta”.

Além disso, o WhatsApp também presta suporte por e-mail para os usuários finais. O endereço de e-mail para esse serviço é support@whatsapp.com. Este canal de suporte está disponível em português e também aceita denúncias.

Versão ‘Business’ do aplicativo

Para os usuários do WhatsApp Business, o suporte pode ser acionado pelo aplicativo, nas configurações, em Ajuda e “Fale conosco”. Além disso, há uma central de atendimento exclusiva para pequenas empresas através do e-mail de suporte do WhatsApp Business, cujo endereço é smb_web@support.whatsapp.com.

Embora não exista um número de telefone 0800 do WhatsApp ou qualquer outro número para atendimento telefônico, os usuários podem solicitar ajuda ao suporte do WhatsApp em casos de contas clonadas ou roubadas. Para recuperar um WhatsApp clonado, a equipe de suporte do WhatsApp orienta os usuários a tentarem entrar na conta com o número de telefone e confirmarem o código de segurança enviado por SMS. Também é possível solicitar ajuda para a equipe de suporte por e-mail.

Por fim, é essencial estar atento a possíveis golpes. A conta oficial de suporte do WhatsApp possui um selo de verificação verde e os números de telefone do chat de atendimento do WhatsApp começam com o número: 1 5517868. Além disso, todas as conversas com os canais de atendimento do WhatsApp são encerradas após a resolução do problema. Caso o usuário receba uma mensagem de uma conta do WhatsApp que não possua essas características, é recomendável denunciar e bloquear a conta. Além disso, o WhatsApp nunca solicita informações pessoais confidenciais, como nome completo, PIN do celular ou dados bancários.

