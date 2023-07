Desvendado o mistério para o Nubank aprovar seu empréstimo pelo app

Empréstimo do Nubank – A crescente popularidade dos bancos digitais no Brasil é inegável. O Nubank, em particular, tem se destacado entre essas instituições financeiras devido a suas facilidades e vantagens. Entretanto, muitos clientes enfrentam dificuldades para ter acesso a um dos principais serviços oferecidos: o empréstimo pessoal. Este problema é recorrente entre os usuários, mas o que muitos não sabem é que a chave para a solução está na construção de um relacionamento sólido com o banco.

Empréstimo facilitado pelo Nubank?

Um dos caminhos para alcançar o tão desejado crédito é por meio da portabilidade de salário. Receber o salário através da conta Nubank é uma excelente maneira de demonstrar para a instituição que você é um bom cliente. Além de indicar confiança no banco, esta atitude indica uma renda fixa mensal, elemento fundamental na análise de crédito. Neste sentido, além de mostrar comprometimento com a instituição, o cliente também pode usufruir de benefícios exclusivos, como o rendimento automático do dinheiro e a praticidade para realizar transferências e pagamentos.

A atividade frequente na conta é outra estratégia que pode aumentar a visibilidade do usuário para o Nubank. Quanto mais movimentada for a conta, mais o banco terá informações para conhecer o perfil financeiro do cliente. Essa movimentação pode ser feita de diversas formas: pagando boletos, realizando compras online ou offline, recarregando o celular, entre outros. Esta intensa atividade na conta digital demonstra para a instituição que o cliente está apto a receber um empréstimo que seja adequado à sua realidade financeira.

Outro aspecto essencial na construção de um relacionamento de confiança com o Nubank é a pontualidade no pagamento das contas. A regularidade na quitação de faturas é um dos indicadores mais importantes na análise de crédito. Manter o nome limpo e evitar atrasos ou inadimplências é crucial para demonstrar ao Nubank que o cliente é responsável com suas finanças e honra seus compromissos.

Guarde dinheiro!

Por último, mas certamente não menos importante, fazer investimentos ou guardar dinheiro no Nubank também pode contribuir para a liberação do empréstimo. A fintech oferece diversas opções de investimento, como o Certificado de Depósito Bancário (CDB), o Tesouro Selic e a função “Dinheiro Guardado”. Ao fazer uso destes recursos, o cliente demonstra ao banco que possui controle sobre suas finanças e é capaz de gerir seu dinheiro de maneira eficiente. Além disso, a criação de uma reserva de emergência através desses investimentos é uma prática saudável de educação financeira, que também pode influenciar positivamente na análise de crédito.

Por isso, apesar de o empréstimo não ser imediatamente acessível para todos os usuários do Nubank, há maneiras de se aproximar desse objetivo. A construção de um relacionamento sólido e confiável com o banco, por meio da portabilidade do salário, da movimentação constante da conta, do pagamento pontual das contas e da realização de investimentos, é uma estratégia que pode levar à liberação do crédito desejado. Portanto, a possibilidade de obtenção de empréstimo no Nubank não é um mistério inalcançável, mas sim um processo que requer comprometimento e boa gestão financeira.

