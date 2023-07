O Bolsa Família é o programa mais popular de distribuição de renda do Brasil. Os pagamentos aos beneficiários vão se encerrar nessa próxima segunda-feira, 31. Está sendo comentado nas redes sociais uma possível antecipação dos valores do Bolsa Família de agosto. Haja vista que de vez e quando os valores realmente são antecipados por inúmeros motivos.

Bolsa Família adiantado para a semana que vem Descubra as antecipações de agosto | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bolsa Família será antecipado?

Os pagamentos do Bolsa Família acontecem sempre nos últimos 10 dias corridos do mês. Algumas vezes ocorre de ser antecipado — por inúmeros motivos. Calamidades, feriados, etc. Entretanto, durante todo o ano essa antecipação acontece entre 3 a 4 vezes no máximo.

Está rolando muitos comentários em grupos do Facebook sobre uma possível antecipação dos pagamentos do Bolsa Família de agosto para a semana que vem. Isso está chamando a atenção de milhões de brasileiros. Entretanto, a grande verdade é que não será antecipado — entenda.

Como os pagamentos ocorrem nos últimos 10 dias úteis do mês, indica que no mês de agosto eles vão começar a ser pagos a partir do dia 18. Até agora, o Governo Federal não oficializou nenhuma antecipação até o fechamento dessa matéria.

Nos últimos meses o programa tem sofrido muitas alterações — a maioria positivas para os beneficiários. Bem como o adicional de R$ 150 para as famílias que têm crianças entre zero e seis anos e muito mais. Acompanhe nosso site a fim de saber todas as notícias sobre as possíveis antecipações no programa.

Leia mais: Clientes do Caixa Tem são pegos de surpresa com BLOQUEIO; e agora?

Calendário de pagamentos agosto

Os pagamentos do Bolsa Família são feitos com base no número final do NIS. Desse modo, aqueles que possuem NIS com final 1 sempre recebem primeiro os pagamentos. Que podem ser consultados diretamente pelo aplicativo do Bolsa Família ou Caixa Tem.

NIS final 1 – Fim do NIS: 1 – Data de pagamento: 18 de agosto

NIS final 2 – Fim do NIS: 2 – Data de pagamento: 21 de agosto

NIS final 3 – Fim do NIS: 3 – Data de pagamento: 22 de agosto

NIS final 4 – Fim do NIS: 4 – Data de pagamento: 23 de agosto

NIS final 5 – Fim do NIS: 5 – Data de pagamento: 24 de agosto

NIS final 6 – Fim do NIS: 6 – Data de pagamento: 25 de agosto

NIS final 7 – Fim do NIS: 7 – Data de pagamento: 28 de agosto

NIS final 8 – Fim do NIS: 8 – Data de pagamento: 29 de agosto

NIS final 9 – Fim do NIS: 9 – Data de pagamento: 30 de agosto

NIS final 0 – Fim do NIS: 0 – Data de pagamento: 31 de agosto

Caso haja antecipações o Governo Federal deverá informar antes do período de pagamentos. Geralmente as antecipações também ocorrem entre os beneficiários que recebem em dias não corridos: o Governo antecipa para o dia anterior.

Ademais, o que resta são especulações dos beneficiários quanto a isso. Entretanto, o Governo não afirmou nada quanto a essas antecipações. Até mesmo porque não há motivos que levem a isso.

Leia mais: Aceita Pix? Pesquisa mostra quais os principais gastos dos adolescentes