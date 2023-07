O Bolsa Família elevou os seus pagamentos nos últimos meses. Algumas famílias estão aptas a receber valores próximos a 01 salário mínimo em alguns meses — principalmente em meses cujo o Vale-Gás é pago. Com isso os critérios foram alterados e ficaram mais rígidos a fim de que as famílias consigam permanência no programa. Haja vista que agora todas as famílias que estão inscritas ativas no programa precisam estar atentas ao seu cadastro para saber se está ou não bloqueado! Fique por dentro de todas as condições necessárias para o recebimento dos valores nesse mês de agosto.

Governo altera as condições do Bolsa Família para agosto; fique de olho

Mudanças são anunciadas

Os critérios para o recebimento do benefício foram alterados nos últimos meses. Após cerca de dois meses já é possível ter as regras consolidadas a fim de conseguir saber detalhadamente sobre cada uma delas. O primeiro ponto é que o Bolsa Família exige que o cadastro seja atualizada a cada dois anos — 24 meses.

Entretanto, antes desse período as famílias podem ser chamadas. Por esse motivo é importante atualizar a cada ano, mesmo que a legislação do programa não peça isso. Há famílias que atualizam em menos tempo. O importante é estar sempre com os dados atualizados.

Além disso, o Bolsa Família precisa que os cadastros desatualizados sejam atualizados ainda nesses meses — a fim de que o programa tenha acesso a todos os detalhes do grupo familiar. Exemplo: há o adicional para crianças entre zero e seis anos. Caso uma família tenha crianças nessa faixa etária, mas o cadastro não conste elas — o adicional não será pago.

Caso haja mudanças no grupo familiar, mudança de endereço, telefone, etc — deve ser avisado diretamente no CRAS. As mudanças feitas devem ser validadas, caso contrário a família poderá arcar com as consequências de possível fraude no programa.

Faça isso para não ter o benefício bloqueado

Outras mudanças anunciadas estão alcançando mais membros do programa. Bem como as crianças, jovens e adultos. Há três tipos de membros beneficentes individuais: crianças, jovens e adultos. Haja vista que as crianças podem receber o adicional de R$ 150, os jovens podem receber o adicional de R$ 50 e os adultos o adicional de R$ 50 no caso das gestantes e lactantes.

Portanto: os membros que estão na faixa etária escolar precisam manter frequência mínima para não perder o benefício. Os adultos que estão gestantes ou são lactantes precisam estar devidamente acompanhadas do médico — caso contrário podem perder o benefício.

Essas condições estão validadas nos últimos meses, caso os beneficiários não realizem essas práticas citadas poderão ter o benefício suspenso até uma nova análise. Qualquer dúvida ou alteração poderá ser consultado o CRAS local a fim de atualizar os dados cadastrais.

