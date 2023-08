Apple Watch a “preço de banana”: novo leilão da Receita federal

A Receita Federal começou a receber, nesta segunda-feira (31), os lances para os itens que serão leiloados no site do órgão na primeira semana de agosto. Os produtos são frutos de apreensões que a receita realiza de viajantes que não declararam os itens trazidos do exterior e que geralmente ultrapassam o valor limite permitido de compras vindas de fora. Saiba mais abaixo quais produtos estão com preços imperdíveis e como participar do leilão.

Leilão dos sonhos

Se você sempre desejou ter um iPhone último modelo, um notebook ultramoderno ou um relógio inteligente como o Apple Watch, talvez agora seja a sua chance.

A Receita Federal anunciou que começou a receber, nesta segunda-feira (31), lances para o leilão que acontece no dia 8 de agosto. Os lances se encerram um dia antes do dia dos arremates, às 20h. Os itens que serão disponibilizados no terceiro leilão são produtos apreendidos ou abandonados no aeroporto de Guarulhos.

Entre os 91 lotes a variedade é de se encher os olhos, com pranchas de surfe, guitarras, bicicletas, roupas, equipamento fotográfico, eletrônicos e produtos de informática, como o Apple Watch a partir de R$ 900, além de tablets e computadores também da marca Apple com lance inicial de R$ 2.000. Para quem busca por mais informações, o edital do leilão está disponível no site da Receita, onde também é possível ver fotos dos itens que estarão no leilão

Como participar

Para participar do leilão é preciso entrar no serviço Sistema de Leilão Eletrônico, acessado pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) usando identidades digitais da conta gov.br com nível de confiabilidade prata ou ouro.

Os participantes também poderão conferir os produtos de interesse pessoalmente. Para pessoas físicas as visitas serão nesta segunda (31) e no dia 4 de agosto. Já para pessoas jurídicas, serão em 1º, 2 e 3 de agosto, das 9h às 11h e das 13h30 às 16h, no setor de perdimento, localizado ao lado do terminal 1 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Confira logo abaixo alguns itens disponíveis e o valor inicial para lances:

• Apple Watch Series 8, oferecido nos lotes 21 e 22, a partir de R$ 900 como lance inicial

• Apple Watch Series 8, disponível no lote 16, com lance iniciando em R$ 2.000

• Bicicleta Specialized, no lote 8, com mínimo de R$ 9.000 no lance

• Guitarra Gibson, modelo Les Paul, no lote 1, com valor mínimo de R$ 4.500

• Prancha de surfe, com acessórios, disponível no lote 11, com lance inicial de R$ 3.000

• Notebook Apple, Macbook Air 13 M1, no lote 5, com lance mínimo de R$ 3.000

• iPad Pro 3, oferecido no lote 43, com valor mínimo de R$ 2.500

• iMac com processador M1, anunciado nos lotes 44 e 45, com valores iniciais de R$ 2.000 e R$ 2.300

• Pad Air, oferecido no lote 46, com lance a partir de R$ 2.000

• MacBook Pro, com processador M1, nos lotes 40 e 41, com valor de início de R$ 5.000

