O que fazer se a empresa não repassa o INSS

O INSS, que corresponde ao Instituto Nacional do Seguro Social, é a entidade responsável por administrar os benefícios previdenciários destinados aos trabalhadores do Brasil. Para garantir esses benefícios, os empregadores são obrigados a realizar contribuições mensais sobre a folha de pagamentos de seus funcionários e encaminhá-las ao instituto, conforme determinado em lei.

É exatamente por meio dessas contribuições que os trabalhadores têm o direito de usufruir de uma série de benefícios e garantias proporcionados pelo INSS, incluindo aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-maternidade, entre outros. Essa sistemática de contribuições e benefícios é fundamental para assegurar a proteção social e o amparo financeiro aos trabalhadores em situações diversas ao longo de suas vidas profissionais.

Sobre o INSS

Apesar de ser uma prática regulamentada por lei, infelizmente, alguns empregadores e empresas podem negligenciar o repasse das contribuições previdenciárias, chegando até mesmo a cometer um crime. Em algumas situações, o trabalhador só percebe essa falha quando solicita sua aposentadoria e constata que um período de sua carreira não teve os devidos recolhimentos feitos.

Essa situação é bastante preocupante, uma vez que o trabalhador pode ser prejudicado significativamente ao ter lacunas em seu histórico de contribuições previdenciárias. O não repasse das contribuições pode afetar diretamente o cálculo dos benefícios a que o trabalhador teria direito, resultando em perdas financeiras e dificuldades na obtenção de seus direitos previdenciários.

Por essa razão, é fundamental que os trabalhadores estejam atentos e acompanhem regularmente seus recolhimentos previdenciários, verificando se as contribuições estão sendo realizadas corretamente pelo empregador. Em caso de constatação de irregularidades, é importante buscar orientação junto aos órgãos competentes e, se necessário, tomar as medidas legais cabíveis para garantir o correto repasse das contribuições e a proteção de seus direitos previdenciários.

Além disso, as autoridades e órgãos responsáveis pela fiscalização devem estar vigilantes para coibir práticas ilegais e garantir que os empregadores cumpram com suas obrigações previdenciárias, assegurando a integridade do sistema previdenciário e o amparo adequado aos trabalhadores brasileiros. Somente assim poderemos construir uma sociedade mais justa e equitativa, onde todos tenham acesso aos benefícios e proteções sociais garantidos por lei.

O que fazer se a empresa não passa as suas contribuições?

Embora pareça surpreendente, muitos trabalhadores brasileiros se deparam, ou já se depararam, com situações semelhantes a essa. Diante desse cenário, o que se pode fazer para proteger os direitos e buscar a regularização da situação junto à empresa?

Para garantir os direitos previdenciários em casos como o descrito acima, é crucial que o cidadão reúna provas suficientes para comprovar o vínculo empregatício. Isso acontece porque a empresa é legalmente responsável por repassar os valores ao INSS, e a fiscalização é uma tarefa atribuída à Receita Federal, não aos próprios trabalhadores.

A comprovação pode ser realizada através da Carteira de Trabalho, desde que as anotações estejam em ordem cronológica e sem sinais de adulteração. Caso a empresa não tenha realizado os repasses, cabe ao INSS fazer a cobrança diretamente dela, sem prejudicar o funcionário.

No entanto, se, mesmo com a comprovação, o INSS decidir indeferir o pedido de aposentadoria ou outro benefício, o trabalhador tem o direito e deve recorrer à Justiça, buscando o reconhecimento do tempo trabalhado, mesmo sem os repasses das contribuições.

Quando a situação exige o acionamento do Poder Judiciário, é altamente recomendável procurar a orientação de um advogado especializado em direito previdenciário. Esse profissional poderá explicar detalhadamente a situação e buscar os direitos do trabalhador de forma efetiva. É importante contar com um especialista, pois as questões previdenciárias podem ser complexas e contar com a expertise adequada é fundamental para garantir um desfecho positivo.

