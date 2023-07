Matemático descobre a “fórmula da riqueza”: ele aprendeu como ganhar 27 vezes na loteria

Como ganhar na loteria – Um estudo britânico recente apresentou uma perspectiva intrigante sobre as chances de sucesso na loteria. A pesquisa conduzida por David Cushing e David Stewart, da Universidade de Manchester, propõe que a aquisição de uma combinação específica de 27 bilhetes pode assegurar, matematicamente, a vitória na Loteria Nacional do Reino Unido.

Fórmula para ganhar na loteria?

No sistema da loteria do Reino Unido, os apostadores escolhem bilhetes que possuam seis números distintos, variando de 1 a 59. O desfecho do jogo é decidido quando seis bolas são sorteadas, trazendo à luz os números vitoriosos. Os prêmios, por sua vez, são conferidos aos jogadores que conseguirem acertar pelo menos dois dos seis números sorteados.

A dupla de matemáticos britânicos analisou e calculou sequências de números que, segundo eles, garantem que os apostadores obtenham pelo menos dois números vencedores em um dos bilhetes. Surpreendentemente, o estudo revelou que a quantidade ideal de bilhetes a serem comprados para garantir tal resultado é de 27. Segundo Cushing e Stewart, “Não é possível obter a mesma garantia com 26 bilhetes”.

Entretanto, é importante ressaltar que a conclusão do estudo não garante que o jogador ganhe o prêmio total, ou seja, o jackpot – que geralmente é um montante considerável na casa dos milhões de libras. O que se pode esperar seguindo a abordagem dos pesquisadores é a certeza de acertar algum prêmio na Loteria Nacional, independentemente de seu valor.

Por exemplo, no Reino Unido, o prêmio para quem acerta cinco números é de 1.750 libras. Os jogadores que conseguem acertar quatro números são premiados com 140 libras, enquanto três acertos resultam em 30 libras. Contudo, acertar dois números permite aos jogadores o direito a um sorteio grátis, que funciona como uma nova chance na loteria com números selecionados aleatoriamente.

Estratégia

A estratégia proposta pelos matemáticos da Universidade de Manchester pode, no final das contas, resultar em uma única chance gratuita. Vale lembrar que cada bilhete do jogo custa duas libras.

O estudo oferece uma lista de 27 combinações de bilhetes, que são apresentadas a seguir: 1,2,3,4,5,6; 1,2,3,4,7,8; 1,2,5,6,7,8; 9,10,11,12,13,14; 9,10,11,15,16,17; 12,13,14,15,16,17; 18,19,20,21,26,27; 18,19,22,23,30,31; 18,19,24,25,28,29; 20,21,22,23,28,29; 20,21,24,25,30,31; 22,23,24,25,26,27; 26,27,28,29,30,31; 32,33,34,35,40,41; 32,33,36,37,44,45; 32,33,38,39,42,43; 34,35,36,37,42,43; 34,35,38,39,44,45; 36,37,38,39,40,41; 40,41,42,43,44,45; 46,47,48,49,54,55; 46,47,50,51,58,59; 46,47,52,53,56,57; 48,49,50,51,56,57; 48,49,52,53,58,59; 50,51,52,53,54,55; 54,55,56,57,58,59.

Embora este estudo apresente uma nova visão sobre a maneira de jogar na loteria, ainda é crucial lembrar que a loteria é um jogo de azar. Portanto, mesmo seguindo estratégias como a apresentada, o fator sorte ainda desempenha um papel vital.

