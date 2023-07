Governo anuncia fim dos “carros baratos”: confira o preço atualizado dos 10 SUVs populares

Fim dos carros com preço baixo – Uma reviravolta nos preços de automóveis pode estar chegando às ruas brasileiras. Com um estímulo do governo federal direcionado à indústria automobilística para retomar a produção de carros populares, a previsão é de descontos consideráveis para veículos com preços até R$ 120 mil. Contudo, essa onda de redução nos valores não se limita aos carros populares, alcançando até mesmo os SUVs, alguns dos quais receberam descontos acima de R$ 10 mil.

O programa de incentivo do governo reduziu o preço de carros populares e SUVs em até R$ 10 mil. Foto: divulgação

Preço reduzido em carros populares chegou ao fim

A proposta do governo, cujo intuito é aquecer a indústria automobilística nacional, está tendo impactos não apenas nos carros considerados “populares”, mas também nos SUVs. De acordo com um levantamento da JATO Dynamics, os utilitários, como o T-Cross da Volkswagen e o Tracker da Chevrolet, lideraram o ranking de emplacamentos no Brasil em junho de 2023, com um total de 61.871 veículos. Esse número representa um aumento de 3,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Os carros hatch, que incluem modelos populares como o Chevrolet Onix e Volkswagen Polo, ficaram logo atrás dos SUVs, com 53.078 emplacamentos. Ainda segundo o levantamento, os sedãs, como o Fiat Cronos e o Volkswagen Virtus, ficaram bem atrás dos outros dois segmentos, registrando 18.644 emplacamentos.

Uma pesquisa encomendada pela CNN à Kelley Blue Book (KBB) investigou os preços dos dez SUVs mais acessíveis do Brasil após a conclusão do pacote de incentivos do governo federal. De acordo com esse levantamento, os SUVs chegaram a apresentar queda de até 17% no preço em comparação com o ano anterior.

Rafael Sellinas, coordenador de pesquisa da JATO Dynamics do Brasil, explicou que vários fatores contribuíram para essa redução de preços dos veículos. Uma das principais razões seria o excesso de estoque nas montadoras e concessionárias, causado pelo aumento da produção após várias paralisações para atender a uma demanda reprimida do mercado, gerada pela pandemia e falta de componentes. Além disso, o aumento dos juros e a dificuldade de acesso ao crédito também teriam impactado o setor.

Bônus generosos

Nesse cenário econômico, as montadoras foram compelidas a conceder bônus mais generosos nos últimos meses para desovar as unidades remanescentes do ano anterior. Isso provocou um desequilíbrio nos preços entre veículos novos e seminovos, que deve ser ajustado pelo próprio mercado.

Para o segmento de SUVs, essa dinâmica é ainda mais impactante, já que eles representam 50% da oferta de automóveis de passeio novos no mercado. Sellinas atribui a popularidade dos SUVs a alguns fatores. Os modelos desse segmento costumam ser mais bem equipados e possuem uma robustez maior para enfrentar as condições desafiadoras das ruas e avenidas brasileiras. Além disso, a aquisição desses veículos confere um certo status aos seus proprietários, contribuindo para a demanda.

Diante deste cenário, a reestruturação de preços no mercado automobilístico brasileiro pode abrir portas para novas possibilidades de aquisição de veículos. Seja para quem está em busca de um carro popular ou um SUV, as perspectivas são animadoras. Entretanto, é essencial manter a atenção na dinâmica desse mercado, que continua sofrendo os impactos da pandemia e das oscilações econômicas.

