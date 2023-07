Novo caso fatal de ameba “comedora de cérebro” é confirmado nos EUA

Ameba fatal pode afetar o cérebro – Em uma ocorrência preocupante e rara, um residente do estado norte-americano da Geórgia veio a óbito em decorrência de uma infecção provocada por uma ameba comedora de cérebro. O caso, que chama a atenção de autoridades de saúde e da população, evidencia a importância de se conhecer os riscos associados a determinadas atividades recreativas e a necessidade de cuidados especiais em certos ambientes.

Uma infecção por ameba comedora de cérebro causou a morte de um morador na Geórgia. Foto: divulgação

Ameba comedora de cérebro preocupa autoridades

Conforme informou o Departamento de Saúde Pública da Geórgia, o falecimento resultou de uma infecção por Naegleria fowleri, uma espécie de ameba que provoca danos severos ao tecido cerebral, levando ao inchaço do órgão e, em grande parte das ocorrências, culminando na morte do paciente. Segundo as autoridades de saúde locais, é provável que a contaminação tenha acontecido quando a vítima estava nadando em uma lagoa ou lago de água doce na Geórgia.

A Naegleria fowleri é uma ameba de ocorrência comum no solo e em ambientes aquáticos quentes de água doce, como rios, lagoas e fontes termais. Importante salientar que a presença desta ameba não é registrada em água salgada, água potável devidamente tratada ou piscinas, de acordo com as diretrizes das autoridades de saúde estaduais.

O caso atual se soma a outros cinco registrados na Geórgia desde 1962, mostrando a raridade deste tipo de ocorrência. Contudo, apesar da infrequência, a gravidade da condição é indiscutível. Segundo dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, entre 1962 e 2021, apenas quatro pessoas, de um total de 154 infectadas, conseguiram sobreviver à infecção por essa ameba comedora de cérebro.

Este ano, outros casos semelhantes foram notificados nos Estados Unidos. Em Nevada, um menino de 2 anos faleceu devido a uma infecção por ameba, provavelmente adquirida em uma fonte termal natural, segundo a Divisão de Saúde Pública e Comportamental do estado. Já na Flórida, em fevereiro, as autoridades de saúde relataram a morte de um residente, também em decorrência de uma infecção por ameba, após a realização de uma lavagem nasal com água da torneira.

Sintomas da doença

Os sintomas da infecção por Naegleria fowleri são bastante incômodos e variam desde fortes dores de cabeça, febre, náuseas e vômitos, até rigidez do pescoço, convulsões, alucinações e coma. O tratamento da infecção envolve uma combinação de medicamentos que inclui o antibiótico azitromicina, o antifúngico fluconazol, o antimicrobiano miltefosina e o corticosteroide dexametasona.

Este trágico evento ressalta a necessidade de conscientização sobre os riscos associados a determinadas práticas recreativas, como nadar em lagoas ou lagos de água doce, além da importância de um tratamento adequado da água consumida. Embora a infecção por Naegleria fowleri seja rara, é uma condição que pode levar à morte, tornando crucial a compreensão e o respeito aos possíveis riscos presentes em nosso ambiente.

