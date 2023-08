ACUMULOU! Veja quanto a Mega-Sena pode pagar nesta quarta-feira (2)

Quanto a próxima Mega-Sena vai pagar? Os números da fortuna permanecem não reclamados, pois a Mega-Sena acumulou mais uma vez. O sorteio do concurso 2.616 realizado na noite deste último sábado (29), pela Caixa Econômica Federal, não teve ganhadores para o prêmio principal. O sonho de se tornar milionário alimenta a expectativa de muitos brasileiros que, agora, voltam suas atenções para a próxima rodada na quarta-feira (2), com um prêmio estimado em 50 milhões de reais.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.616 da Mega-Sena, e agora todos se perguntam quanto o prêmio acumulado pode chegar na próxima quarta-feira. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Veja de quanto é o prêmio da próxima Mega-Sena

A combinação de dezenas sorteadas – 06, 16, 23, 35, 38, 49 – não encontrou correspondência na aposta de nenhum participante. Entretanto, nem todos os jogadores voltaram para casa de mãos vazias. Uma centena de sortudos conseguiu acertar cinco números, o que lhes garantiu um prêmio de R$ 39.221,73 cada. Além disso, outros 6.817 apostadores acertaram quatro números, garantindo um prêmio de R$ 846,58.

Os apostadores podem registrar seus jogos até uma hora antes do sorteio, às 19h, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, ou através dos canais digitais da instituição – o site oficial ou o aplicativo do banco. Um bilhete simples, com seis números marcados, pode ser adquirido por R$ 5,00.

Para os que desejam apostar através do site da Caixa, é importante mencionar que o valor mínimo para apostar na Mega-Sena é de R$ 30. Esse valor pode ser destinado para uma única aposta ou distribuído entre várias. O preço para uma aposta com sete números sobe para R$ 31,50.

O apostador também pode diversificar suas apostas, fazendo sete jogos simples, totalizando o valor de R$ 31,50. Outra alternativa para diversificar as apostas e aumentar as chances de ganho é participar dos bolões disponíveis online.

O bolão, uma modalidade popular de aposta, permite que um grupo de pessoas escolha os números em conjunto. A aposta, quando registrada no sistema, gera um recibo de cota para cada participante, permitindo que cada um possa resgatar sua parte do prêmio individualmente, caso sejam contemplados.

Os bolões possuem um valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 5. Um bolão pode ser formado por no mínimo duas e no máximo 100 cotas. Os jogadores também têm a opção de adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Nesse caso, o valor da cota pode sofrer um acréscimo de até 35% do valor, correspondendo à tarifa de serviço.

Premiação

No que se refere à premiação da Mega-Sena, 43,35% da arrecadação total constituem o prêmio bruto. Dessa porcentagem, 35% são destinados aos acertadores dos 6 números sorteados (Sena); 19% para os acertadores de 5 números (Quina); 19% para os acertadores de 4 números (Quadra); 22% são acumulados e distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5; e 5% ficam acumulados para a primeira faixa — sena — do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Em caso de não haver acertadores em qualquer faixa de premiação, o valor é acumulado para o próximo concurso na respectiva faixa. É importante lembrar que os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Caso não sejam reclamados, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). Então, não se esqueça de conferir seus bilhetes após cada sorteio!

