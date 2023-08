Quanto custa uma casa feita em impressora 3D? Tecnologia começou a ser utilizada

Casa criada em uma impressora 3D – A inovação no mercado imobiliário não para, especialmente quando se trata de viabilizar o acesso a moradias para quem enfrenta desafios financeiros. A revolução mais recente vem em forma de casas impressas em 3D, um projeto que combina tecnologia, economia e uma solução rápida para o déficit habitacional que assola grande parte do mundo. Mas como isso funciona na prática? Basta olhar para a história de April Stringfield, uma moradora do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, que recentemente recebeu a primeira casa impressa em 3D do mundo, um projeto pioneiro da empresa Alquist, em parceria com a ONG Habitat For Humanity.

A impressora 3D está revolucionando a construção de casa ao torná-la mais acessível e rápida. Foto: divulgação

Conheça a casa feita com uma impressora 3D

É certo que a perspectiva de ter uma casa própria parece distante para muitos, especialmente considerando projeções que indicam que cerca de 40% da população mundial precisará de acesso à moradia nos próximos nove anos. Nesse sentido, empresas como a Alquist estão emergindo como um farol de esperança, desenvolvendo projetos focados em populações de baixa renda.

O lar de April Stringfield foi construído predominantemente com concreto, em um processo que durou cerca de 12 horas. A casa, finalizada pouco antes do Natal, conta com três quartos, dois banheiros e uma impressora 3D instalada no local após a conclusão do trabalho, permitindo que Stringfield possa realizar substituições simples em sua nova casa, como a troca de interruptores de luz.

“Agradecemos muito. Eu sempre quis ser dona de uma casa e esse é um sonho se tornando realidade”, comemorou April, que conseguiu adquirir a casa por meio do programa da Habitat For Humanity.

Mas a história de April não é uma exceção. Há um crescente movimento voltado para a impressão 3D de casas, com empresas como a Mighty Buildings criando imóveis sustentáveis que podem ser produzidos em cerca de 24 horas, considerando uma casa de 32 metros quadrados.

De acordo com Sam Ruben, cofundador da Mighty Buildings, a automação avançada utilizada pela empresa permite a impressão de estruturas em 3D duas vezes mais rápido, com 95% menos horas de trabalho e dez vezes menos desperdício do que uma construção convencional. “Conseguimos eliminar virtualmente os resíduos da construção que, no caso da construção tradicional, acabam em aterros”, diz Ruben. Em termos financeiros, os modelos da empresa variam de 115.000 a 285.000 dólares, incluindo acabamentos.

Outras empresas

Outra empresa que está revolucionando o setor imobiliário é a ICON, sediada em Austin, Texas. A tecnologia de construção da empresa, chamada Vulcan, é capaz de construir uma estrutura de 800 metros quadrados por 10 mil dólares (aproximadamente 54 mil reais) em cerca de sete dias. Atualmente, quatro casas em Austin estão sendo construídas com a tecnologia da ICON e estarão prontas para habitação entre junho e setembro. Cada casa tem entre 92 e 185 metros quadrados e o tempo de construção varia de cinco a sete dias.

Vale ressaltar que as casas não são inteiramente feitas pela impressora 3D – apenas o primeiro andar de cada uma delas é, enquanto os andares restantes são construídos com materiais tradicionais. Essas casas estão sendo vendidas a partir de 450 mil dólares, que, segundo o The Verge, é o preço médio para uma casa na cidade hoje. A ICON afirma que o material de cimento utilizado, apelidado de “Lavacrete”, é patenteado e mais durável do que materiais tradicionais.

Até agora, a ICON já construiu 24 casas nos Estados Unidos e no México, e a maioria delas já está habitada. Sete delas foram criadas especificamente para moradores de rua de Austin. Assim, à medida que essas inovações continuam a ganhar força, a esperança é que cada vez mais pessoas possam realizar o sonho de ter uma casa própria.

