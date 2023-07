“Caneta que emagrece” tem efeitos colaterais e não é para todo mundo; entenda

Efeitos colaterais da ‘caneta que emagrece’ – “Feche a boca se quiser emagrecer”. Se você já tentou perder peso, provavelmente já ouviu esse conselho bem-intencionado. No entanto, a verdade é que a perda de peso não é tão simples e não existe uma solução única que funcione para todos. Aqui, exploramos a complexidade do processo de perda de peso e oferecemos conselhos com base em recentes descobertas e perspectivas de especialistas.

A caneta injetável, como Ozempic e Saxenda, não é emagrecedora, mas pode ser indicada para tratar obesidade e diabetes tipo 2, com possíveis efeitos colaterais. Foto: divulgação

Caneta emagrecedora também pode trazer colaterais

O processo de perda de peso é multifacetado e não existe uma “equação mágica padrão” que determine exatamente o que precisa ser feito para atingir um peso ideal. É importante destacar que cada corpo é único, por isso o que funciona para uma pessoa pode não ser eficaz para outra. Esse conceito se aplica a tudo, desde medicamentos, dietas, suplementos e até certos tipos de exercícios.

Recentemente, medicamentos injetáveis como Ozempic e Saxenda têm sido vistos como opções viáveis para perda de peso. No entanto, eles não são emagrecedores e não são adequados para todos. Tais medicamentos são especificamente indicados para o tratamento de duas condições crônicas: obesidade e diabetes tipo 2. Portanto, esses remédios devem ser administrados apenas sob orientação médica, principalmente devido aos potenciais efeitos colaterais que podem incluir diarreia e constipação.

Embora não exista uma fórmula universal para perda de peso, algumas estratégias gerais podem promover um estilo de vida mais saudável. Ter uma boa noite de sono e manter uma alimentação equilibrada, que inclui todos os grupos alimentares (carboidratos, proteínas, frutas, verduras, legumes, gorduras boas), são duas práticas fundamentais. Ademais, a prática regular de exercícios físicos, seja cardio ou força, o controle emocional e o gerenciamento do estresse, o consumo adequado de água e a dedicação a atividades de lazer também são fundamentais.

Luna Azevedo, nutricionista e coordenadora de pós-graduação em Nutrição Vegetariana, simplifica essa ideia ainda mais. Segundo ela, “Não precisamos inventar várias receitas, alta gastronomia. A alimentação é simples, arroz, feijão, frutas, verduras, legumes. A rotina de treino também deve ser mais simples: uma caminhada de meia hora, uma corrida, já é o suficiente para se ter mais saúde.”

Papel da genética na perda de peso

No entanto, é essencial lembrar que a genética desempenha um papel significativo na perda de peso. Fatores externos, como o ambiente social e físico, também são influentes. Fabrício Buzatto, médico do esporte e membro da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE), ilustra essa ideia com um exemplo: “Por exemplo, dois irmãos gêmeos, mesmo DNA: um mora perto de vários fast foods e outro em uma tribo isolada. Um come muito e o outro quase nada. Nesse caso, engordar ou emagrecer vai depender do estilo de vida.”

Segundo Luna Azevedo, a melhor abordagem para uma vida saudável é mantê-la simples. “Faça o básico, caminhe ou corra ao ar livre, não precisa de dinheiro, só precisa tentar se organizar um pouco. Assim como precisamos dormir, escovar os dentes, podemos tentar colocar o exercício na rotina.”

Portanto, embora a jornada para a perda de peso possa parecer complicada, há medidas simples que cada pessoa pode tomar para melhorar sua saúde e bem-estar. O mais importante é lembrar que cada corpo é único e o que funciona para um pode não funcionar para outro. Dessa forma, é essencial que as pessoas procurem orientação profissional antes de embarcar em qualquer regime de perda de peso ou mudança de estilo de vida.

