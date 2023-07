Gmail libera recurso para dar mais segurança aos usuários; aprenda a ativar

Se você é um utilizador do Gmail e valoriza a segurança de suas informações pessoais, o Google lançou recentemente um recurso chamado “Navegação Segura Avançada” para ajudá-lo a proteger-se contra ataques de phishing em seus e-mails. Agora, esse recurso também foi estendido para os usuários do Gmail, fornecendo uma camada adicional de segurança para seus e-mails.

Foto: divulgação

Sobre a iniciativa

Recentemente, o Google implementou uma camada adicional de proteção diretamente no Gmail com o recurso “Navegação Segura Avançada”. Ao ativá-lo, o Gmail examina os links e anexos da conta do usuário usando um banco de dados atualizado a cada 30 minutos, contendo informações sobre links fraudulentos conhecidos. Dessa forma, caso algo suspeito seja identificado, o usuário é imediatamente alertado, evitando tentativas de phishing.

O recurso “Navegação Segura Avançada” (Enhanced Safe Browsing), que já estava disponível no navegador Chrome desde 2019, consiste em um conjunto de ferramentas de privacidade projetadas para detectar e proteger contra links fraudulentos conhecidos.

Ao habilitar o “Navegação Segura Avançada”, você será alertado sobre links suspeitos ou maliciosos contidos nos e-mails, reduzindo o risco de cair em golpes de phishing.

Essa iniciativa do Google visa fortalecer a proteção dos usuários contra ameaças cibernéticas e garantir uma experiência online mais segura para todos que utilizam seus serviços, incluindo o Gmail. Portanto, ao ativar essa função, você pode ficar mais tranquilo sabendo que sua privacidade e informações pessoais estão sendo protegidas contra possíveis ataques.

Adicionalmente, essa ferramenta mostra-se eficaz na proteção contra sites maliciosos que tentam se disfarçar de legítimos com o objetivo de roubar informações pessoais dos usuários. Aprenda agora como aproveitar ao máximo essa funcionalidade!

Como habilitar a nova função

Para habilitar esse recurso em sua conta do Google, basta seguir alguns passos simples: acesse a página da sua Conta do Google, vá para “Segurança” e selecione “Gerenciar Navegação Segura Avançada” (Enhanced Safe Browsing). Importante ressaltar que, ao ativar essa funcionalidade em sua conta do Google, ela também se aplicará a outros produtos da empresa, incluindo o Chrome, estendendo a proteção a extensões e downloads de arquivos.

Embora ofereça benefícios significativos em termos de segurança, é preciso estar ciente de que o Google terá acesso a dados pessoais consideráveis do usuário, incluindo a análise de links recebidos no Gmail, links clicados, arquivos baixados e extensões instaladas, se o Chrome também for utilizado. A empresa garante que essas informações são usadas apenas para melhorar a segurança durante a sessão e são anonimizadas após um curto período de tempo.

É importante ponderar sobre esse possível risco à privacidade antes de ativar o recurso. Contudo, se você valoriza a segurança online e está disposto a aceitar essa condição, a Navegação Segura Avançada é uma excelente opção para proteger sua conta do Gmail contra golpes de phishing.

Além disso, se você conhece pessoas particularmente suscetíveis a ataques de phishing e malware, pode ser recomendável compartilhar essa funcionalidade com elas, auxiliando na proteção contra tais ameaças. Afinal, prevenir é sempre melhor do que remediar quando se trata da segurança de nossos dados pessoais na internet.

